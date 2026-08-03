Burkina Faso : Le camarade Edasso Rodrigue Bayala appelle au sursaut patriotique

Le camarade ministre de la Justice, Me Edasso Rodrigue Bayala, a présidé ce lundi 3 août 2026, à Ouagadougou, la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales au Tribunal de grande instance Ouaga I. Il a invité chacun à maintenir le cap de l’excellence et du patriotisme.

« N𝑒 𝑙𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑧 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑖𝑛𝑒 é𝑚𝑜𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑑𝑒𝑢𝑟, 𝑐𝑎𝑟 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜ù 𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒, 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑖𝑚é𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒𝑠.

𝑄𝑢𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑛, 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑝𝑒𝑎𝑢, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙’ℎ𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑟, 𝑖𝑐𝑖 𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡, à 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒.

𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑟𝑠𝑎𝑢𝑡. 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑒 à 𝑞𝑢𝑖 𝑙’𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑜n𝑓𝑖é 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑘𝑖𝑛𝑎𝑏è. 𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑛ô𝑡𝑟𝑒, 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑜𝑛𝑠 à 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑑’𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒 », a-t-il fait entendre.

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Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏-𝐌𝐉