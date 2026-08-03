Intelligence artificielle : Le Burkina Faso représenté à l’Olympiade internationale de l’IA 2026 au Kazakhstan

La délégation burkinabè est arrivée à Astana, au Kazakhstan, le 2 août 2026, où elle prendra part à l’International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI) 2026, une compétition mondiale réunissant les meilleurs jeunes talents de l’intelligence artificielle.

Après plusieurs mois de préparation, marqués par des sélections nationales et des sessions intensives de formation en apprentissage automatique (machine learning), Pascaline Lompo et Madina Toé défendront les couleurs du Burkina Faso lors de cette édition 2026. Elles sont accompagnées de leur Team Leader, Ariel Shadrac Ouédraogo.

Cette participation offre aux représentants burkinabè l’occasion de mesurer leurs compétences à celles de jeunes talents venus des quatre coins du monde, tout en mettant en lumière le potentiel du Burkina Faso dans le domaine de l’intelligence artificielle.

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Au-delà de la compétition, l’International Olympiad in Artificial Intelligence constitue également un cadre d’échanges, de collaboration et de réseautage entre étudiants, chercheurs et acteurs de l’innovation technologique. Pour la délégation burkinabè, il s’agit d’une opportunité de promouvoir l’écosystème national de l’intelligence artificielle sur la scène internationale.

La participation du Burkina Faso à cette olympiade illustre l’intérêt grandissant du pays pour les technologies émergentes et son ambition de renforcer les compétences des jeunes dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle.