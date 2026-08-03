UFOA-B : Les Étalons U20 défieront le Mena U20 dans un derby de l’AES le jour de l’indépendance

Le Burkina Faso affrontera le Niger, le mercredi 5 août 2026 à 18h GMT, en demi-finale du tournoi UFOA-B qualificatif pour la CAN U20. Cette affiche entre deux pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) se disputera le jour de la célébration de l’indépendance du Burkina Faso, donnant à cette rencontre une portée qui dépasse le seul enjeu sportif.

Ce derby présente une saveur particulière. Le 5 août, date qui marque l’accession de la Haute-Volta à l’indépendance en 1960, les Étalons U20 tenteront de poursuivre leur parcours face au Mena U20 dans un duel entre deux nations de l’AES. Si la fraternité unit les deux peuples, sur la pelouse, seule la qualification pour la finale comptera.

Cette affiche mettra ainsi en opposition deux sélections qui ont su se montrer solides depuis le début de la compétition. Pour les Étalons, l’objectif sera de faire honneur à cette journée historique en offrant au public burkinabè une qualification pour la finale, tout en poursuivant leur ambition de décrocher un billet pour la Coupe d’Afrique des nations U20.

Deux équipes arrivées avec des arguments solides

Les poulains d’Oscar Barro abordent cette rencontre avec confiance après avoir terminé en tête du groupe B avec sept (07) points. Les Étalons U20 ont successivement battu le Togo (2-0), tenu en échec le Ghana (1-1) avant de dominer le Nigeria (2-0), confirmant leur solidité défensive et leur efficacité offensive.

En face, le Mena U20 de Soumaïla Tiemogo a validé sa qualification dans le groupe A après une victoire face au Bénin (1-0), avant de s’incliner contre la Côte d’Ivoire (0-2). Les Nigériens disputent une troisième demi-finale de la compétition en quatre éditions, preuve de leur régularité à ce niveau.

Un test révélateur pour une génération prometteuse

Depuis le début du tournoi, les Étalons U20 ont montré qu’ils possèdent les qualités pour viser plus haut. Leur organisation collective, leur discipline tactique et leur capacité à faire la différence dans les moments clés en font l’une des équipes les plus convaincantes de la compétition.

Face à un adversaire nigérien habitué aux joutes régionales, les Burkinabè devront confirmer leur statut. Une victoire leur ouvrirait les portes de la finale, mais aussi de la Coupe d’Afrique des nations U20, tout en offrant au public burkinabè un succès symbolique en ce 5 août, date qui rappelle la conquête de la souveraineté nationale.

Sources : CAF, UFOA-B, FBF

Synthèse de Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24