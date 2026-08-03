10 ans du LIEN : Une décennie d’entrepreneuriat et d’impact au service du Burkina Faso

L’association LIEN (Leadership Innovation Entrepreneuriat) a marqué une décennie d’activités par une grande soirée gala, le vendredi 31 juillet 2026 à Ouagadougou. Cet événement festif et solidaire a couronné 72 heures de réflexions tournées vers l’avenir de l’économie burkinabè.

Placée sous le signe des retrouvailles, de la reconnaissance et de l’engagement citoyen, cette célébration a rassemblé de nombreux chefs d’entreprise, membres fondateurs, partenaires et membres de la diaspora venus de divers horizons.

L’histoire de l’association Leadership Innovation Entrepreneuriat (LIEN) trouve ses racines dès 2013, portées par les premières réflexions d’un groupe restreint d’entrepreneurs désireux de s’unir pour prospérer, selon Ahmed Lomp, Membre du LIEN.

Ce réseau, dit-il, s’est structuré, au fil du temps autour de valeurs de partage et de solidarité, trouvant un tournant décisif lors de la rencontre fondatrice du 16 juillet 2016 à Bobo-Dioulasso, marquée par l’accompagnement visionnaire de figures éminentes telles que le regretté Pierre-Claver Damiba.

Cette dynamique collective et fraternelle, façonnée par la volonté de bâtir un secteur privé audacieux et résilient, repose en grande partie sur l’engagement discret mais acharné de ceux qui ont pensé et animé le projet dès ses premiers pas. Voici donc l’architecte du LIEN : Abdoul Kader Kouanda.

Revenant sur le parcours de l’organisation, le président du LIEN, Achille Ouédraogo, a salué la dynamique collective qui anime les membres.

« Chaque panel a produit sa part de vérité, parfois inconfortable, toujours utile. C’est ainsi que se construit un secteur privé à bout, en se parlant sans se ménager mais sans jamais se diviser », a-t-il souligné.

De son côté, le président de la Délégation Spéciale de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et past-président du LIEN, Roland Achille Sow, a souligné l’importance de pérenniser ces acquis.

« Notre pays a besoin de structures fortes, capables de fédérer les compétences et de contribuer au développement économique de notre cher pays », a-t-il indiqué.

De son côté, le Secrétaire général du LIEN (Leadership Innovation Entrepreneuriat), Romaric Nebié, a mis en lumière le parcours organisationnel de l’association au cours de cette décennie.

Tout en Insistant sur les épreuves surmontées et la solidité des procédures administratives obtenues de haute lutte, il a souligné que la plus grande richesse du LIEN réside dans la qualité humaine de ses membres, leur esprit de sacrifice et leur engagement bénévole constant au service du développement commun.

Le chargé à l’organisation du LIEN, Abdoul Kader Kouanda, a insisté sur la vision portée par le réseau pour la décennie à venir. « Les 10 premières années ont permis de bâtir une organisation crédible. Respectons les 10 prochaines années pour faire du LIEN une référence incontournable de l’entrepreneuriat burkinabè et africain », a-t-il confié.

Les activités commémoratives de ce dixième anniversaire se sont poursuivies dans la matinée du samedi par une action citoyenne de reboisement, chose qui concrétise la volonté des membres du LIEN d’allier vision économique et responsabilité environnementale.

Akim KY

Burkina 24