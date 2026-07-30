10 ans de l’Association LIEN : Le secteur privé réaffirme son engagement pour un Burkina souverain

Placée sous le sceau de la souveraineté économique et de la résilience, les 72 heures de l’Association LIEN (Leadership-Innovation-Entrepreneuriat) ont débuté ce jeudi 30 juillet 2026 au Centre Culturel du Faso à Ouagadougou. Cet événement marque une décennie d’engagement du secteur privé national au service du développement socio-économique du pays.

Lancées officiellement par Mamadou Dembélé, directeur de cabinet représentant le Premier ministre, ces assises commémorant le dixième anniversaire de l’Association LIEN (Leadership-Innovation-Entrepreneuriat) rassemblent autorités, partenaires institutionnels, figures de proue de l’économie nationale et de chefs d’entreprise membres.

Placée sous le parrainage du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat représenté par son secrétaire général Alexandre Ouédraogo et la co-présidence du président du Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB), Idrissa Nassa, la rencontre met en lumière l’impératif d’une autonomie productive nationale.

« La souveraineté à laquelle nous aspirons ne saurait être uniquement politique ou institutionnelle. Elle doit être économique, financière, productive, culturelle, technologique et industrielle », a déclaré le représentant du chef du gouvernement, Mamadou Dembélé.

Née d’une vision audacieuse il y a dix ans, l’association s’est imposée comme un pont entre les sphères publiques et privées. Le président du LIEN, Achille W. Ouédraogo, a rappelé la portée de cet anniversaire, rejetant la simple commémoration au profit d’une dynamique d’action face aux défis sécuritaires et économiques.

« Un anniversaire qui ne trace pas l’avenir n’est qu’une nostalgie. Le nôtre en trace un. Pendant ces 72 heures, nous allons travailler, décider, agir. Nous ne bâtissons pas dans le confort, nous bâtissons malgré la douleur. Et c’est peut-être cela la vraie mesure de notre engagement », a souligné Achille W. Ouédraogo.

Abondant dans le même sens, le président de la Délégation Spéciale de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et past-président du LIEN, Roland Achille Sow, a salué la solidité de la communauté entrepreneuriale. L’organisation compte désormais plus de 60 chefs d’entreprise issus d’activités variées, qui constitue un levier stratégique pour l’économie nationale.

Le programme de ces trois jours s’articule autour de panels stratégiques portant sur les innovations des lois de finances, la veille fiscale, l’attractivité des investissements, les nouveaux projets miniers et le financement des entreprises.

La participation active de la diaspora burkinabè (provenant de France, de Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Mali) constitue l’un des temps forts pour mobiliser les investissements extérieurs vers le marché local.

Les festivités s’achèveront le samedi 1er août par une action citoyenne et environnementale de grande envergure, consistant en une vaste opération de reboisement. Cette initiative concrétise l’engagement pérenne de l’Association LE LIEN en faveur de la préservation de l’environnement et du développement territorial au Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24