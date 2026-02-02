Bilan solide, ambitions claires : Le LIEN passe à la vitesse supérieure

L’association LIEN a tenu sa réunion statutaire au titre de l’année 2025, le samedi 31 janvier 2026 à Ouagadougou. Ce cadre d’échanges a été consacré à l’évaluation des actions menées au cours de l’année écoulée, à la définition des perspectives pour les années 2026, 2027 et 2028, ainsi qu’au renforcement de la cohésion entre les membres.

Réunis à Ouagadougou, les membres de l’association LIEN ont marqué une pause stratégique afin de faire le point sur une année d’activités intenses et de tracer les grandes orientations de leur action future. Pour le président du LIEN,Achille W. OUÉDRAOGO, cette rencontre revêt une importance particulière.

« C’est une rencontre annuelle importante pour notre association. Elle nous permet de faire le bilan des activités menées en 2025, d’analyser ce qui a marché, ce qui n’a pas marché et surtout de voir dans quelles mesures nous pouvons faire mieux », a-t-il expliqué.

Au-delà de l’évaluation, la réunion a également servi de cadre pour projeter les actions de l’association sur les trois prochaines années. « Nous avons aussi donné des projections pour 2026, 2027 et 2028 », a précisé le président, tout en rappelant que cette rencontre a été mise à profit pour la présentation des vœux de nouvel an aux membres du LIEN.

Un bilan 2025 jugé très positif

De l’avis du président, l’année 2025 restera comme une période marquante dans la vie de l’association. « Le bilan est très positif », a affirmé Achille OUÉDRAOGO, évoquant des activités soutenues et une reconnaissance croissante de la qualité des membres du LIEN.

Plusieurs d’entre eux ont en effet été portés à des postes de responsabilité au sein d’instances patronales et professionnelles, traduisant la crédibilité et le rayonnement de l’association. Achille OUÉDRAOGO a ainsi été porté au bureau national chargé des jeunes entreprises. Aziz KABORÉ a été désigné responsable de la mobilisation au sein du bureau régional du Centre du patronat.

Amadou DICKO a, pour sa part, été porté comme président du patronat dans la région du Sahel. Cheikh DORO a été nommé président de la Chambre des experts immobiliers.

Par ailleurs, Saïd OUÉDRAOGO a été porté comme consul honoraire du Burkina Faso dans l’État du New Jersey. Selon le président du LIEN, ces différentes nominations témoignent « de la qualité des membres et de la place que l’association occupe aujourd’hui dans l’écosystème économique ».

Voyages d’immersion et ouverture internationale

Parmi les activités phares de l’année écoulée figure le voyage d’immersion économique en Turquie, organisé en novembre 2025, une première pour l’association. « Cela nous a permis, en tant que chefs d’entreprise, d’entrer en collaboration avec des entrepreneurs turcs », explique Achille OUÉDRAOGO.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique nationale de développement endogène, fondée sur l’industrialisation et le développement agroalimentaire. « Nous sommes allés voir des pays qui ont une longueur d’avance sur nous, afin de comprendre comment opérer le transfert de technologies au profit de notre pays », a-t-il ajouté.

Former pour mieux entreprendre

La formation demeure un axe central de l’action du LIEN. Lors de cette réunion statutaire, une session de formation sur la loi de finances 2026 a été dispensée par l’expert-comptable Kouka Albert TAPSOBA, membre de l’association. L’objectif était de permettre aux chefs d’entreprise de mieux s’approprier les nouvelles dispositions légales.

« Nous voulons que nos membres soient en phase avec les changements apportés par la loi de finances 2026 », a insisté le président, soulignant l’importance de la conformité, de la transparence et de la bonne gouvernance.

Des ambitions claires pour les années à venir

Pour les prochaines années, le LIEN entend maintenir le cap. Voyages d’immersion, transfert de compétences, accompagnement des politiques publiques et renforcement des capacités des entrepreneurs figurent au cœur des priorités.

« L’idée pour nous, c’est d’accompagner notre pays à travers l’autosuffisance alimentaire, le développement des infrastructures et la formation de chefs d’entreprise de qualité », a résumé Achille W. OUÉDRAOGO.

Une association exigeante et engagée

Intégrer le LIEN obéit à des critères stricts. « Il faut être chef d’entreprise, disposer d’un IFU, être parrainé par deux membres et surtout être une entreprise citoyenne », a rappelé le président, avant de préciser : « Il ne suffit pas d’avoir de l’argent. Nous voulons des personnes engagées dans la qualité, la transparence et la prospérité durable ».

La rencontre s’est achevée par une présentation de vœux pour l’année 2026, dans un climat de convivialité et de fraternité, fidèle à l’esprit du LIEN.

À travers cette réunion statutaire, le LIEN confirme sa montée en puissance et sa volonté de s’imposer comme un acteur crédible de la transformation économique, portée par des chefs d’entreprise engagés et résolument tournés vers l’avenir.