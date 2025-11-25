De Sakarya à Istanbul : Les VDP de l’économie burkinabè explorent l’expérience turque et vendent la destination Burkina Faso

Partage

Après une première journée réussie à Sakarya, la délégation de chefs d’entreprise burkinabè de l’Association LIEN a poursuivi son programme d’immersion à Istanbul. Le lundi 24 novembre 2025 a été marqué par une série de rencontres B2B avec des membres l’Assemblée des Exportateurs de la Turquie (TIM), une rencontre qui a suscité une grosse mobilisation de la part des hôtes turcs.

L’objectif de cette mission d’immersion en Turquie, initiée par l’Association LIEN (Leadership Innovation et Entrepreneuriat) est de réinventer l’approche économique du Burkina Faso en s’inspirant de l’expérience turque, tout en alignant les actions sur la nouvelle orientation stratégique du gouvernement.

Le Président du LIEN, Achille W. OUEDRAOGO, a fait le bilan d’une journée intense de discussions avec les hommes d’affaires membres de l’Assemblée des Exportateurs turcs à Istanbul.

«Nous sommes sortis donc de cette journée satisfaits. C’était des rencontres de qualité. Nous avons pu rencontrer des hommes d’affaires dans plusieurs domaines d’activités. Et nous avons passé toute la journée à discuter, à échanger, toujours dans le cadre de la nouvelle orientation de notre chef d’État. La lutte continue demain», a-t-il indiqué.

Les discussions ont couvert un large éventail de secteurs, avec des résultats jugés positifs par les entrepreneurs burkinabè. Cheick Omar Doro, Ingénieur en génie civil et manager dans le secteur de l’immobilier, a mis en avant le potentiel technologique turc, particulièrement dans la construction.

Il a souligné une approche durable et réfléchie. «Les potentiels présentés ici en Turquie, c’est de la technologie dont nous n’avons forcément pas chez nous. Ils s’inscrivent dans leurs démarches entrepreneuriales adaptées à leur environnement», a-t-il souligné.

Au-delà du BTP, Cheick Omar Doro a également noté de grandes opportunités dans l’hôtellerie et l’équipement. Il faut noter que la démarche des Hommes d’affaires burkinabè est au-delà de s’inspirer du modèle turc, mais surtout de faire la promotion de la destination Burkina Faso auprès des Turcs.

Dans ce sens, les discussions ont dépassé le cadre de l’importation simple et englobent la création de richesses locales. Gilbert Kafando, Administrateur Général de Sidnooma Immobilier, a apprécié la qualité de l’organisation et l’accès aux opportunités.

L’Homme d’affaires burkinabè a annoncé des avancées concrètes. «Dans notre domaine, nous avons déjà trois rendez-vous pour visiter des entreprises et nous sommes en train de discuter déjà sur la possibilité de transfert de technologies au Burkina, de sorte à pouvoir mettre des unités de fabrication sur place au Burkina», a-t-il fait entendre.

Ce transfert de savoir-faire s’inscrit dans la vision gouvernementale burkinabè. Gilbert Kafando a renchéri sur l’esprit de la mission d’immersion en Turquie.

« A travers ce voyage, nous voulons bénéficier donc de l’expérience des entreprises turques et puis porter la vision de nos gouvernants actuels, c’est-à-dire la création des unités de transformation sur place, la création de l’emploi», a-t-il expliqué.

Les sessions B2B se poursuivent le mardi 25 novembre avec les membres de l’Assemblée des Exportateurs de la Turquie (TIM), avant de faire suite aux visites d’entreprises pour concrétiser les partenariats stratégiques identifiés.

Akim KY

Burkina 24