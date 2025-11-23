Délégation burkinabè en Turquie : Les B2B de Sakarya ouvrent la voie au transfert de technologies

Une délégation d’hommes d’affaires burkinabè, regroupés au sein de l’Association LIEN (Leadership Innovation et Entrepreneuriat), a entamé une semaine d’immersion en Turquie. Ce voyage, qui a débuté le 21 novembre 2025, a pour ambition principale d’explorer l’expérience turque en matière d’industrialisation et de faciliter un transfert de technologies et de savoir-faire vers le Burkina Faso.

La première journée de rencontres d’affaires, le 22 novembre 2025, s’est déroulée dans la ville de Sakarya, à une centaine de kilomètres d’Istanbul. Elle a été marquée par un forum d’échanges en B2B (Business to Business) avec les opérateurs économiques locaux turcs de la Musiad Sakarya.

L’objectif de cette immersion est clairement l’établissement de partenariats commerciaux concrets. D’emblée, Abdoul Kader Koanda, responsable de l’organisation du LIEN, a exprimé sa satisfaction. «Aujourd’hui, c’est notre première rencontre à Sakarya.

On est arrivé depuis aux alentours de 11 heures, les B2B se font, on a rencontré des entreprises de tous les profils. C’est une immense joie pour nous déjà pour ce premier jour de rencontre et qui semble porter des fruits», a-t-il indiqué.

Pour Achille W OUEDRAOGO, le président du LIEN, ce déplacement est une concrétisation de la stratégie de l’association LIEN. « Il était promu un voyage d’immersion sur la Turquie. C’est ce voyage qui se réalise aujourd’hui. Nous sommes là dans un cadre où on rencontre des hommes d’affaires turcs pour un partenariat, un échange, dans nos activités», a-t-il indiqué.

Le président du LIEN , par ailleurs responsable du Group Interface, a précisé que la délégation couvre tout un cocktail de domaines différents comme l’industrie et le bâtiment, le but étant de transférer le savoir faire turc dans ces domaines au Burkina Faso.

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) a dominé les échanges de cette première journée. Osman Eminler, président de la Musiad Sakarya, a souligné l’intérêt réciproque des entrepreneurs turcs. «La majorité des participants de notre rencontre de business, de forum de business B2B, c’est le BTP de construction.

Nous avons eu une très bonne rencontre, très impressionnante. Notre vision, c’est d’agrandir cela», a-t-il indiqué. L’entrepreneur turc a également évoqué des perspectives de déplacement en Afrique, car dit-il, «L’Afrique est notre territoire d’esprit. L’Afrique a un point spécial, elle a un lieu spécial dans notre cœur».

Du côté burkinabè, l’enthousiasme, la sérénité sont de mise. Lassina Traoré, Directeur général du cabinet TRALASSI Consulting Group, a insisté sur l’importance du choix de la Turquie. «Le LIEN a une très bonne raison parce que la Turquie c’est un pays qui a une économie qui se développe et même qui concurrence les économies développées. Nous, en venant ici, c’est pour bénéficier de cette expérience», a déclaré le consultant.

La délégation bénéficie du soutien du Ministère chargé du Commerce du Burkina Faso. Karim Ouattara, Directeur de l’amélioration de l’environnement des affaires, présent sur place, a salué l’initiative. «Vraiment, je suis très satisfait de ce que j’ai vu. J’ai rassuré les hommes d’affaires turcs de la disponibilité des autorités burkinabè à œuvrer, à faciliter leur implantation au Burkina Faso. C’est une destination sûre», a-t-il apprécié.

Karim Ouattara a d’ailleurs félicité l’Association LIEN pour sa démarche qui entre en droite de la politique du gouvernement et qui est de faire en sorte que ces relations économiques entre le Burkina et la Turquie se développent encore mieux. Le reste de la semaine sera consacré à d’autres rencontres d’affaires avec les soldats de l’économie venus du Burkina Faso.

Akim KY

