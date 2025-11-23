Culture burkinabè : Entre richesse identitaire et défis de reconnaissance, le plaidoyer engagé de l’humoriste Ila

Web humoriste, Ila, de son vrai nom Ilboudo Louis Arnaud, s’impose aujourd’hui comme l’une des voix engagées pour la valorisation de la culture burkinabè. Passionné depuis l’enfance, il considère la culture non seulement comme un héritage, mais avant tout comme une identité qu’il faut préserver et faire rayonner au-delà des frontières nationales. Il est l’invité du jour de l’émission des grandes idées dénommée « Nous Vaincrons ».

Selon lui, le Burkina Faso regorge d’atouts culturels qui suscitent déjà un intérêt croissant à l’international. L’art culinaire, avec le célèbre Badenda, reconnu et apprécié bien au-delà du territoire national, l’artisanat à travers le chapeau traditionnel de Saponé, ainsi que la multiplicité des talents artistiques témoignent de la richesse culturelle du pays.

À cela s’ajoutent la diversité des traditions et les grands événements tels que la Semaine Nationale de la Culture (SNC) et plusieurs festivals, qui attirent de nombreux visiteurs, devenus par la suite de véritables ambassadeurs du Faso.

Cependant, ce potentiel se heurte à plusieurs obstacles. Ila déplore le manque de reconnaissance de l’importance stratégique de la culture, tant sur le plan économique que diplomatique, ainsi que les difficultés liées au financement.

Il souligne également une médiatisation encore insuffisante des activités culturelles, frein majeur à l’imposition du Burkina Faso sur la scène internationale. S’y ajoute une dérive chez certains acteurs, qui s’engagent dans la culture davantage pour l’argent que par passion.

Face à ce paradoxe, l’humoriste appelle à une mobilisation collective. Il insiste sur la transmission de la culture à la jeunesse pour éviter une « seconde mort » du patrimoine. Il met aussi en avant le rôle central des femmes dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles.

De même, la diaspora, les médias, les réseaux sociaux et les influenceurs sont invités à jouer un rôle clé pour renforcer la visibilité et la crédibilité de la culture burkinabè.

Pour Ila, seul un changement profond de mentalité et une synergie d’actions permettront au Burkina Faso de faire pleinement voyager sa culture, dans l’unité, la fierté et l’authenticité.