« Nous Vaincrons » | La décentralisation, un levier stratégique encore en quête de moyens (Clauris Sana)

Présentée comme un pilier du développement local, la décentralisation au Burkina Faso poursuit l’ambition de rapprocher l’action publique des citoyens. Selon Clauris Sana, Docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur et enseignant, cette politique vise à mettre en valeur les compétences au niveau des collectivités territoriales, désormais structurées autour des régions et surtout des communes. Il est l’invité du jour de l’émission « Nous Vaincrons ».

Au cœur de ce processus, les populations locales sont appelées à participer pleinement à la gouvernance, notamment à travers l’élection des élus municipaux, renforçant ainsi la cohésion sociale et le sentiment d’appartenance.

Pour orienter l’action publique, les communes s’appuient sur les Plans Communaux de Développement (PCD), tandis que les régions élaborent des Plans Régionaux de Développement (PRD). Ces instruments servent de boussoles pour conduire les politiques économiques et sociales, mobiliser des ressources et développer des partenariats, dit-il.

Mais malgré ses acquis en matière de structuration territoriale, la décentralisation continue de se heurter à des défis majeurs. Le plus critique demeure celui du financement : l’État transfère des compétences aux collectivités, mais sans toujours fournir les ressources nécessaires à leur réalisation, notamment dans l’assainissement, l’entretien routier ou la gestion des marchés.

À cela, selon l’expert, s’ajoutent une compréhension parfois limitée du processus par certains responsables locaux, ainsi qu’une information citoyenne insuffisante, alors même que les populations disposent du droit de contrôler l’action publique.

Des perspectives encourageantes émergent cependant avec l’essor du numérique, qui permet déjà à certaines communes de diffuser en direct les sessions municipales et d’optimiser des services comme la demande d’actes d’état civil en ligne. À terme, une décentralisation pleinement aboutie pourrait contribuer à endiguer l’exode rural et à améliorer durablement la qualité de vie des populations.