Bientôt sur B24 TV : « NOUS VAINCRONS », l’émission des idées et des bâtisseurs

publicite

0 Partages Partager Twitter

Votre média Burkina 24 s’apprête à lancer une nouvelle émission télévisée intitulée « NOUS VAINCRONS », pensée dans le contexte d’un Burkina Faso engagé dans une profonde transformation nationale. Cette production audiovisuelle s’inscrit dans une dynamique de révolution intellectuelle, culturelle et populaire, et ambitionne de devenir un espace de réflexion et d’action au service du peuple.

Une tribune pour la conscience et la construction collective

« NOUS VAINCRONS » est une émission hebdomadaire de quelques minutes, dont la vocation est d’élever la conscience citoyenne, de stimuler la pensée critique et de valoriser les savoirs et initiatives qui participent à la refondation du pays.

À travers des entretiens avec des penseurs, chercheurs, enseignants, artisans, femmes leaders ou jeunes innovateurs, l’émission met en lumière des bâtisseurs d’idées et d’actions concrètes.

Des thématiques au cœur de la révolution nationale

Les sujets abordés reflètent les priorités d’un pays en marche vers la souveraineté et l’autonomie. Cinq axes majeurs meubleront cette émission :

Révolution intellectuelle : décolonisation du savoir, valorisation des connaissances africaines et accès populaire à la science.

Révolution culturelle : langues africaines, création artistique et héritage des résistances.

Révolution économique : promotion des modèles endogènes, industrialisation nationale et économie solidaire.

Révolution scientifique et technologique : innovations frugales et technologies au service du développement.

Révolution citoyenne et politique : gouvernance populaire, justice sociale et éthique publique.

Un ton sobre, engagé et constructif

L’émission se distingue par son ton à la fois engagé et pédagogique, centré sur la clarté du propos et la profondeur des idées. Elle se veut un cadre de partage et de mobilisation intellectuelle. Chaque épisode se conclut par un message d’unité et d’action collective : « Nous avons compris. Nous avons réfléchi. Maintenant, nous vaincrons ».

Une diffusion multiplateforme

Produite par B24 TV, l’émission sera diffusée sur les sur les plateformes numériques (YouTube, Facebook, TikTok, etc.), ainsi qu’au besoin, en version audio pour les radios communautaires. Des formats courts adaptés aux réseaux sociaux et aux programmes de formation citoyenne sont également prévus.

À travers « NOUS VAINCRONS », Burkina 24 entend contribuer à la construction d’une bibliothèque audiovisuelle de la pensée révolutionnaire contemporaine africaine, tout en nourrissant le débat public et la mobilisation populaire.

Le rendez-vous est donné dès ce dimanche 19 octobre 2025 pour cette nouvelle aventure télévisuelle au service des idées et de la transformation nationale.

Lire aussi 👉🏿 Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) félicite Burkina 24