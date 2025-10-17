Solidarité : La Mutuelle de la Police Nationale soutient les veuves et orphelins de leurs frères d’armes

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Mutuelle de la Police nationale a procédé à une remise de vivres et de chèques destinés à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des veuves et des orphelins des policiers tombés sur le champ d’honneur dans le cadre des opérations de reconquête du territoire national.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de solidarité envers les familles des forces de l’ordre disparues au front. La mutuelle a ainsi distribué des denrées alimentaires ainsi que des chèques pour l’achat des kits scolaires.

Le médecin commissaire principal de police, Issa Ouali, directeur général de ladite mutuelle, a souligné que ce geste puise sa source dans les principes de solidarité et d’entraide qui constituent les fondements de leur organisation.

“L’origine de ce don, elle provient des différentes cotisations des policiers mutualistes et des policières qui ont vraiment cru au projet de la mutuelle et qui ont voulu bien s’adhérer et adhérer aussi leurs familles. C’est donc grâce à toutes ces personnes que la direction générale de la mutuelle procède au présent don qui va également à tous leurs collègues, à toutes les promotions de la police nationale d’une manière ou d’une autre”, a-t-il déclaré.

Il a saisi cette occasion pour saluer l’engagement et la bienveillance des mutualistes. “Il faut dire que la mutuelle dans ses activités ne se limite pas seulement à livrer des prestations médicales (…)

Le geste de ce matin vient dévoiler l’autre volet de ses prestations. A l’image du présent acte, il y aura encore beaucoup d’actes de solidarité et d’entraide au profit de la communauté policière et de toute la nation”, a-t-il promis.

L’inspecteur général de police, Thierry Tuina, directeur général de la Police nationale et président du conseil d’administration de la mutuelle, a assuré à ces femmes le soutien indéfectible de son institution ainsi que celui de la mutuelle. “La police nationale et la mutuelle sont à votre côté, et c’est tout le sens aussi de cette cérémonie afin non seulement de magnifier la solidarité”, a-t-il affirmé.

Selon le directeur général de la Police nationale, l’importance de ce geste ne réside pas dans sa valeur matérielle, mais dans l’engagement à soutenir les veuves et les orphelins de leurs frères d’armes tombés au combat. Il a également salué la détermination sans faille des forces combattantes sur le théâtre des opérations. “Je voudrais ici reconnaitre et saluer les efforts des FDS et puis des VDP pour leur engagement et le combat épique qu’ils mènent pour reconquérir l’ensemble du territoire national”, a-t-il ajouté.

Du côté des bénéficiaires, Madame Sirina Ouédraogo a exprimé sa gratitude pour cette action de la mutuelle qui, selon elle, arrive à point nommé et leur sera d’une aide précieuse.