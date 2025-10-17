Insertion professionnelle : L’association Béog-Neeré outille plus de 100 jeunes à des métiers pratiques

publicite

L’association Béog-Neeré, en partenariat avec le centre de formation OMC, a procédé le jeudi 16 octobre 2025 à Ouagadougou à la remise officielle d’attestations à plus d’une centaine de jeunes formés dans plusieurs corps de métiers.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national de stage d’initiation à la vie professionnelle piloté par le ministère de la Jeunesse, du Sport et de l’Emploi, qui a permis à plus de 10 000 jeunes Burkinabè d’acquérir des compétences pratiques à travers le pays.

Au total, 132 stagiaires ont bénéficié d’une formation de trois mois dans des domaines variés tels que la peinture, l’informatique, la mécanique auto et moto, la tapisserie et la couture. Pour Moussa Ouédraogo, président de l’association Béog-Neeré, cette action s’inscrit dans la continuité d’un engagement fort en faveur de la jeunesse.

« L’année dernière, nous avions déjà formé des jeunes, mais pas en aussi grand nombre. Nous sommes heureux de contribuer à leur épanouissement et au développement du pays », a-t-il déclaré.

Il a également encouragé les jeunes à faire preuve d’initiative et de persévérance. « J’invite la jeunesse à se détourner de la paresse, à valoriser les métiers manuels et à cesser de se plaindre du chômage. Les solutions se trouvent dans le travail et la formation», a-t-il lancé.

Des jeunes outillés et confiants pour l’avenir

Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance envers l’association et les encadreurs. Olivier Ouédraogo, stagiaire en informatique, a témoigné de la portée de cette formation. « C’était une expérience enrichissante. Nous avons acquis des compétences solides et nous nous sentons prêts à affronter le monde professionnel. Personnellement, je souhaite poursuivre dans le domaine de l’informatique », a-t-il indiqué.

La cérémonie s’est achevée par la remise des attestations de fin de formation, en présence de plusieurs autorités locales et partenaires techniques.

Un moment symbolique qui marque non seulement la fin d’un cycle, mais aussi le début d’une nouvelle étape pour ces jeunes désormais mieux préparés à intégrer le marché du travail.

Aurelle KIENDREBEOGO

