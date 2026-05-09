Management culturel : Mariam Séré valide son master avec une étude sur les défis des sculpteurs à Ouagadougou

Mariam Séré a soutenu avec succès son mémoire de master en Arts du spectacle et Métiers de la création artistique (AMCA), option management culturel, le vendredi 8 mai 2026 à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Son travail de recherche, consacré aux stratégies de management des artistes sculpteurs du Village artisanal de Ouagadougou, a été validé avec la mention Bien par le jury.

Devant un jury composé de trois membres, l’impétrante a présenté une étude axée sur les mécanismes de gestion et de promotion des œuvres artistiques produites au sein du Village artisanal de Ouagadougou.

Selon Mariam Séré, cette recherche avait pour objectif d’analyser les stratégies actuelles de management mises en œuvre dans cet espace artisanal, tout en identifiant les difficultés rencontrées par les artistes sculpteurs.

« L’objectif était de comprendre les stratégies actuelles du Village artisanal et d’énumérer les difficultés que les sculpteurs rencontrent dans leur métier afin de proposer des solutions pour faire face aux défis », a-t-elle expliqué.

Le directeur de mémoire, le Docteur Ignace Sangaré, a salué la pertinence du sujet, estimant que cette étude pourrait contribuer à améliorer la visibilité et l’attractivité du Village artisanal de Ouagadougou.

« Ce travail permettra au Village artisanal, à la lumière des résultats obtenus, de redimensionner sa politique globale en matière de marketing et de commercialisation des œuvres », a-t-il souligné.

Dans ses recommandations, Mariam Séré préconise notamment la réduction du coût de certaines œuvres afin d’attirer davantage de clients, le renforcement des formations continues des artistes ainsi qu’un meilleur accompagnement financier au profit des sculpteurs.

Situé au secteur 30 de Ouagadougou, à proximité du SIAO et du boulevard Tansoaba-Kiema, le Village artisanal de Ouagadougou constitue un espace majeur de création, de production et de commercialisation des œuvres artisanales. Il regroupe plus de 500 artisans répartis dans 25 corps de métiers.