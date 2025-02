Burkina Faso : Le CERFI lance le projet Djama Béog-néré pour renforcer la résilience des populations

publicite

Le Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) a officiellement lancé les travaux de son projet Djama Béog-néré le mercredi 12 février 2025 à Kaya. Ce projet ambitieux vise à renforcer la résilience des populations burkinabè à travers la promotion de la paix, de la cohésion sociale et des droits humains.

Le projet Djama Béog-néré, a pour objectif principal de contribuer à la promotion de la paix, la cohésion sociale et la résilience des populations à travers la promotion des valeurs de dialogue et à l’automatisation de la femme.

D’une durée de 32 mois, le projet Djama Béog-néré couvrira un large éventail de régions du Burkina Faso, notamment la boucle du Mouhoun, les Cascades, le Centre, le Centre-Est, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, le Centre-Nord, l’Est, le Nord, les Hauts-Bassins, le Plateau Central et le Sud-Ouest.

Selon Dr Hamidou Yaméogo, président du CERFI, la mise en œuvre du projet résulte de la volonté du CERFI, à jouer sa partition dans la consolidation de la cohésion sociale et le retour de la paix à travers des formations et des sensibilisations sur l’extrémisme violent.

A l’en croire, l’approche du projet repose sur plusieurs axes notamment la promotion de la paix et la cohésion sociale, l’autonomisation des femmes et des jeunes, la prise en compte du civisme et des droits dans le système éducatif des écoles coraniques.

« Concrètement il s’agira de former des leaders d’opinion notamment des imams, des prêcheurs afin qu’ils soient des leaders d’opinion, des relais de conviction dans leurs communautés pour prévenir le terrorisme mais en même temps faire la promotion de la paix et du vivre ensemble », a-t-il expliqué.

La mise en œuvre du projet Djama Béog-néré a connu l’appui technique et financier de l’union des religieux coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et du développement. Son directeur exécutif, Moussa Bambara a indiqué que le projet vient à point nommé au regard du rôle primordial que joue les leaders religieux dans la consolidation du tissu social. « A travers cette formation, nous avons des attentes fortes. Nous comptons sur l’implication de chaque participant pour faire de cette formation un véritable tournant dans la promotion de la paix et du dialogue inter et intra communautaire », a-t-il souhaité.

Du reste, le lancement du projet Djama Béog-néré a été accueilli avec enthousiasme par les autorités locales et les représentants de la société civile. En effet, le gouverneur de la région de centre nord, le colonel Major Blaise Ouédraogo a notamment salué l’initiative du CERFI, qui s’inscrit en droite ligne avec la vision et les actions du gouvernement en matière de consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

D’ailleurs, il a félicité le CERFI pour l’initiative du projet qui sans nul doute va contribuer à restaurer le climat de confiance, de paix et de respect qui a toujours caractérisé le pays des Hommes intègres.

« Aujourd’hui nous avons la chance avec le CERFI d’aborder un pan qui n’est pas négligeable parce que l’être humain avant de passer à l’acte il nourrit une question, il réfléchit sur la question et il prend sa décision. Si nous pouvons aussi intervenir au niveau des mentalités, je pense que c’est un front qui est même le plus important mais le plus difficile aussi.

Je félicite tous les acteurs du CERFI, de l’URCB, de la FAIB, de toute les communautés religieuses et coutumières qui ont eu l’ingénieuse idée de se mettre en union pour qu’ensemble avec l’État nous puissions aborder l’être humain sous des aspects que nous ne maîtrisons pas souvent de par nos méconnaissances où nos faiblesses », a-t-il apprécié.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

