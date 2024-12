Burkina Faso : Le CERFI octroie 40 bourses aux élèves vulnérables

publicite

Le Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) à travers la Zakat House a remis des bourses à des élèves et étudiants en situation de vulnérabilité le samedi 14 décembre 2024 à Ouagadougou.

Quarante élèves et étudiants vulnérables du Burkina Faso dont 16 lauréats de 2023 reconduit et 24 nouveaux lauréats ont été les heureux bénéficiaires de la bourse initiée par le Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) à travers la Zakat House édition 2024.

Selon Issoufou Konaté, directeur général de la Zakat House du CERFI, cette démarche de soutien envers les plus vulnérables vise à former, informer et sensibiliser les contributeurs sur la gestion de la Zakat.

« C’est une mise à niveau d’information de tout ce que la Zakat House a réalisé depuis sa création en 2020 jusqu’à aujourd’hui avec une mention spéciale sur les questions d’éducation et à travers les remises officielles des élèves et étudiants bénéficiaires », a-t-il apprécié.

El hadj Hamidou Yaméogo, président du CERFI a informé que pour cette année, le montant alloué aux bénéficiaires va de 75.000 FCFA à 250.000 FCFA, soit un total budgétaire de 5.825.000 FCFA. « A partir d’aujourd’hui donc, ils seront au total 40 élèves et étudiants à être soutenus par la Zakat House. Les bénéficiaires sont des éléments et étudiants qui sont de niveaux excellents mais qui sont confrontés à des difficultés pour poursuivre leurs études », a-t-il précisé.

Quant aux bénéficiaires, il leur a exhorté de toujours promouvoir l’excellence et a utilisé à bon escient les ressources financières mises à leur disposition pour être des modèles. Des conseils bien reçu par les bénéficiaires à l’image de Fatimata Bintou Sanga, étudiante et représente des lauréats. Tout d’abord, elle a exprimé sa gratitude envers les donateurs grâce à qui ils ont la possibilité de poursuivre leurs études et de rêver à un avenir meilleur.

« Nous mesurons pleinement l’importance et la responsabilité qui accompagnent cette aide. Ces bourses ne sont pas seulement un soutien financier, elles représentent une source d’espoir et une motivation pour aller de l’avant. Nous nous engageons par la grâce d’Allah à travailler dur, à réussir dans nos études et à devenir des acteurs du développement de notre communauté et de notre nation », a-t-elle rassuré.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

