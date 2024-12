COGEB et la mairie de l’arrondissement 4 : Un partenariat fructueux pour un environnement sain à Yonko 2

publicite

0 Partages Partager Twitter

Yonko 2 fait peau neuve grâce à une mobilisation sans précédent. Le samedi 14 décembre, habitants, autorités locales et entreprises ont uni leurs forces pour mener une grande opération de nettoyage dans le quartier Yonko 2, situé dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou. Cette initiative, fruit d’un partenariat exemplaire entre la mairie, l’entreprise COGEB et la population à travers la veille citoyenne, a permis de nettoyer en profondeur le visage de ce quartier.

La suite après cette publicité

Armés de balais, de râteaux et de pelles, les volontaires de la veille citoyenne et de différentes associations de l’arrondissement n°4 de la ville de Ouagadougou se sont mobilisés en nombre pour débarrasser les rues, les ruelles et les espaces verts de Yonko 2 de ses déchets.

L’entreprise COGEB, fidèle à son engagement citoyen et en faveur de l’environnement, a mis à disposition un bulldozer et un camion pour évacuer les encombrants. Grâce à ce matériel et à l’énergie déployée par tous, plusieurs tonnes de déchets, notamment les déchets lourds, ont été collectées et évacuées.

“Vous constatez que souvent les déchets sont un peu lourds. Il faut donc des engins pour faire le travail. Pour cela, nous nous tournons vers nos différents partenaires pour solliciter leur accompagnement. COGEB nous a donné deux engins. Un qui est chargé de ramasser de ramasser les ordures et un autre qui est un camion qui va charger les ordures pour pouvoir aller les déverser dans un lieu plus approprié”, a expliqué le PDS de l’arrondissement n°4.

Cette opération de grande envergure a été rendue possible grâce à la mobilisation de tous les acteurs locaux. Le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 4, Salomon Kambou, a souligné l’importance de ce partenariat : « Ce genre d’initiative est essentiel pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et valoriser l’image de notre quartier. »

Abdoul Kader Zerbo, président de la veille citoyenne de l’arrondissement 4, a quant à lui salué l’engagement des habitants : « La réussite de cette journée est la preuve que lorsque nous sommes unis, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je tiens à remercier tous les volontaires qui ont participé à cette opération. »

C’est en effet lui, qui a été à la baguette pour la mobilité pour cette activité 6e du genre dans l’arrondissement 4.

On peut dire sans se tromper que cette journée de nettoyage marque une nouvelle étape dans la lutte contre l’insalubrité à Ouagadougou. Le succès de cette initiative est encourageant et démontre que, grâce à la collaboration de tous, il est possible de construire un environnement plus sain et plus agréable pour tous. Vivement que tous les arrondissements de la ville s’y mettent.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite