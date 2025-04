Burkina Faso : Des solutions pour la redynamisation du sport et des loisirs

publicite

La sécurisation des places prévues pour le sport dans le plan des lotissements, l’Adoption et la mise en œuvre du programme d’appui de la relève sportive, la réglementation du cadre juridique de la relève sportive, l’institutionnalisation du sport et des loisirs pour tous, ce sont là, entre autres, les différentes recommandations issues des assises nationales sur le sport au Burkina Faso. Du 9 au 12 avril 2025, ce cadre d’échange entre les acteurs sportifs du pays des Hommes intègres a refermé ses portes. Ces derniers ont discuté autour des enjeux du sport sur le développement socio-économique du pays, dans un contexte de reconquête du territoire national autour du thème « Développement du sport et des loisirs dans un contexte de reconquête du territoire ».

La suite après cette publicité

Venus des 13 régions du pays, les acteurs du sport ont, après plusieurs réflexions, et après avoir écorché les difficultés du milieu, mis sur la table des recommandations pour transformer le paysage sportif burkinabè dans un contexte de reconquête du territoire national.

Dans ces propositions, la gestion de la relève sportives a fait objet de discussion. Sur le sujet, les acteurs ont proposé l’Adoption du programme d’appui et la réglementation de la relève sportive au Faso.

Au-delà de cette question, les participants ont aussi proposé l’opérationnalisation du conseil national du sport et des loisirs prévue par la loi 050-2019, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de formation et d’équipement, la sécurisation des places prévues pour le sport dans le plan des lotissements, la reprise de possession des stades réalisés dans le cadre des fêtes nationales de l’indépendance, l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de développement et économique, etc.

Lire aussi 👉 : Le gouvernement du Burkina Faso trace une nouvelle feuille de route à travers les assises nationales du sport

À la réception de ces recommandations le ministre en charge des sports, Roland Somda, au nom du Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, a rassuré sur l’engagement du gouvernement à en faire des solutions pour le rayonnement du sport burkinabè.

« Ces axes constituent désormais notre feuille de route. Ils ne doivent pas rester lettres mortes condamnées à l’oubli dans les tiroirs de l’administration. Notre responsabilité collective est désormais engagée. Mais le gouvernement ne saurait à lui seul tout accomplir », a-t-il affirmé.

Ces Assises nationales font suite à des consultations régionales organisées dans les 13 régions du Burkina Faso du 3 au 4 avril 2025. Elle a regroupé des représentants, des fédérations et associations sportives, du Comité National Olympique, des ministères concernés, ainsi que des acteurs de la société civile et des Partenaires Techniques et Financiers.

Lire les recommandations ici👇 RECOMMANDATIONS vf

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite