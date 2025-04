Réhabilitation du périmètre irrigué de Bama : Les travaux officiellement lancés

publicite

Les travaux de réhabilitation et de modernisation du périmètre irrigué de Bama ont été officiellement lancés le vendredi 11 avril 2025. Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre du Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest, composante Burkina Faso (PRSA-BF), et vise à relancer durablement la production agricole dans cette zone stratégique.

La suite après cette publicité

Le projet vise la réhabilitation complète des 1 260 hectares de rizière et des 70 hectares de périmètre maraîcher. Selon Salif Tiemtega, coordinateur du projet PRSA-BF, les infrastructures hydrauliques du site, notamment les canaux d’amenée, primaires, secondaires et tertiaires (au total plus de 83 km), sont dégradées à plus de 75 %.

Des travaux de planage du terrain seront également entrepris afin de garantir une meilleure distribution gravitaire de l’eau sur l’ensemble du périmètre. Cette réhabilitation représente un investissement global estimé à plus de 15 milliards de FCFA.

« On ne peut injecter 16 milliards dans un périmètre et permettre à chacun de faire ce qu’il veut », a affirmé Salif Tiemtega, insistant sur la nécessité d’un changement de comportement et d’une gestion rigoureuse du site. À cet effet, des cahiers de charges seront élaborés, chaque producteur devra les signer et s’engager à respecter les nouvelles règles d’exploitation.

L’enthousiasme des producteurs

Le coordinateur du projet a également rappelé l’implication directe du Ministre d’État, qui avait donné dès octobre 2023 des instructions pour faire de ce dossier une priorité. La cérémonie du jour d’après les acteurs, marque l’aboutissement d’un long processus d’échanges et de consultations avec les producteurs locaux.

Sanou Soumana, président de l’Union des Coopératives Rizicoles de Bama (UCRB), a exprimé l’enthousiasme des producteurs : « C’est un projet que nous attendons depuis des années. Nous serons enfin en mesure de produire trois fois par an sur l’ensemble des 1260 hectares, ce qui permettra d’augmenter considérablement la production de riz et de blé pour nourrir les Burkinabè ». Jusqu’ici, le manque d’eau limitait l’exploitation à seulement 400 à 500 hectares en saison sèche.

Après les travaux, l’ensemble du périmètre sera utilisable toute l’année. L’introduction de méthodes modernes de culture, de variétés plus adaptées et de fertilisants appropriés est également prévue, pour améliorer durablement la productivité et la qualité des récoltes.

Autosuffisance alimentaire en marche

Ce projet selon les premiers responsables, s’inscrit dans un plan plus large, qui prévoit d’ici fin 2025 l’aménagement de 10 000 hectares de périmètres irrigués en maîtrise totale d’eau, et 30 000 hectares de bas-fonds. Le PRSA-BF, à travers sa composante 2, joue selon M. Tiemtega, un rôle clé dans le renforcement de la résilience des systèmes agricoles burkinabè.

Pour le PRSA-BF, ce lancement constitue une étape décisive pour la sécurité alimentaire nationale et le développement économique local de la région. Les 1085 producteurs de Bama se préparent désormais à augmenter considérablement la production rizicole au Burkina Faso.

Présent à cette cérémonie, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et Halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, a invité les parties présentes à s’investir pleinement pour rendre les travaux à bonnes dates.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite