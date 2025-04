Immersion dans le luxe : Zind-Naaba Appart Hôtel s’ouvre au grand public

publicite

La journée portes ouvertes de Zind-Naaba Appart Hôtel s’est déroulée le vendredi 11 avril 2025 au sein de l’établissement à Ouagadougou. L’objectif de cet événement était de présenter au grand public les installations et les services de ce complexe hôtelier qui allie raffinement et confort.

« C’est du jamais vu, c’est du haut niveau », s’est exclamé Harouna Zallé à l’issue de sa visite à Zind-Naaba Appart Hôtel. Il a confié avoir été subjugué et impressionné non seulement par le design et la qualité des matériaux utilisés, mais aussi et surtout par l’accueil chaleureux réservé aux clients à la réception. « Tu rentres, tu restes tranquille. Moi, j’ai beaucoup aimé et je pense que tous les clients aussi vont aimer », a-t-il ajouté avec enthousiasme.

Partageant cet avis, Serge Millogo, un autre potentiel client, a exprimé sa fierté face au potentiel et à l’image positive que l’établissement projette à l’international. Selon lui, deux aspects ont particulièrement retenu son attention. Il s’agit de la salle de sport équipée d’appareils de dernière génération et les luxueux spas.

« De voir un tel joyau dans notre pays ça ne fait que nous rendre fiers. Fiers parce que nous vendons notre pays avec une image non seulement professionnelle avec ce que nous avons vu, des équipements professionnels, un personnel professionnel et également des appartements de renoms. De renom parce que cela se fait sur des standards internationaux et je suis vraiment fier pour cela », a-t-il souligné.

De part et d’autre, les visiteurs conquis n’ont pas manqué de manifester leur satisfaction. Il est important de noter que la réaction positive des clients n’est pas anodine.

En effet, durant cette journée portes ouvertes, les potentiels clients ont eu l’opportunité d’explorer chaque recoin de l’établissement à travers des visites guidées exclusives et ont assisté à des présentations et démonstrations mettant en lumière les prestations et les offres de l’hôtel.

Pour le responsable commercial et marketing des Hôtels Zind-Naaba, Ben Mady Mbodj, les appréciations de la clientèle témoignent de la volonté des dirigeants de l’établissement d’offrir un service premium à tous leurs clients.

« Sauf erreur de ma part, je suis sûr que ce type d’offre, on est le seul à pouvoir le faire à Ouaga. J’invite tout le monde à venir découvrir cet établissement haut de gamme qui offre des services qu’on ne peut pas trouver ailleurs ici sur le marché. On est unique et on restera leader sur le marché », a-t-il affirmé avec assurance.

De son côté, la directrice générale de la chaîne hôtelière Zind-Naaba, Djamila Bonkoungou, a rappelé que le Zind-Naaba Appart Hôtel est un établissement haut de gamme classé 5 étoiles. « Zind-Naaba Appart Hôtel est une adresse qui incarne l’excellence et le raffinement. Situé au cœur d’une ville en plein essor, cet établissement n’est pas simplement un hôtel.

C’est une signature d’élégance et de bien-être. Nos appartements et suites haut de gamme allient modernité et tradition, offrant à nos hôtes une expérience unique où le confort et le service d’excellence sont une priorité absolue », a-t-elle précisé avec conviction.

Par ailleurs, elle a lancé un appel aux clients, partenaires et collaborateurs à partager leur vision afin de bâtir ensemble un succès durable. « Zind-Naaba Appart Hôtel n’est pas simplement un hôtel, c’est une invitation à vivre une expérience unique, un lieu où chaque séjour devient un moment d’exception », a assuré Djamila Bonkoungou. Pour rappel, la cérémonie solennelle d’inauguration officielle se tiendra le mercredi 30 avril 2025.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

