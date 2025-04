Luxe et services 5 étoiles : Le Zind Naaba Appart Hôtel prêt à ouvrir ses portes

publicite

En prélude à sa journée portes ouvertes et à l’inauguration officielle, le Zind Naaba Appart Hôtel, nouvelle adresse de luxe à Ouagadougou, a convié les journalistes à un petit-déjeuner de presse ce vendredi 4 avril 2025. Cette initiative visait à présenter les infrastructures, les services et le positionnement de l’établissement sur le marché hôtelier.

Cette initiative, mise en place par les premiers responsables du Zind Naaba Appart Hôtel vise à dévoiler les infrastructures haut de gamme, les services d’exception et le positionnement premium de cet établissement, extension naturelle du renommé Zind Naaba Hôtel, un fleuron cinq étoiles de la capitale burkinabè.

Idéalement situé sur la rue Bitto, artère stratégique reliant l’avenue Pascal Zagré au monument des Héros Nationaux, le Zind Naaba Appart Hôtel incarne un nouveau standard de l’hôtellerie de luxe.

Ce joyau architectural, qui allie modernité, élégance et confort, est un établissement cinq étoiles reconnu pour ses infrastructures de dernière génération. En effet, le Zind Naaba Appart Hôtel se compose de deux blocs, A et B, totalisant trente-trois (33) appartements de différents standings.

Le bloc A, un bâtiment de trois niveaux comprenant 21 appartements, abrite des appartements Prestige composés de trois chambres salon, des appartements Privilège comprenant deux chambres salon et des appartements Confort composés d’une chambre salon. La directrice générale du Zind Naaba Hôtel Appart, Djamila Bonkoungou, a précisé que toutes les catégories bénéficient des mêmes commodités.

Elle a ajouté que l’expérience se prolonge au-delà de l’hébergement avec une offre culinaire sophistiquée proposée par deux restaurants aux identités distinctes. Il s’agit notamment du Portofino, qui est un restaurant bistronomique offrant une cuisine qui marie l’authenticité des saveurs italiennes aux produits burkinabè. Le Grill, quant à lui, est un espace convivial proposant une sélection de viandes grillées et de spécialités locales.

« Notre établissement est conçu pour offrir un cadre prestigieux, fonctionnel et parfaitement adapté aux voyageurs d’affaires, aux touristes ainsi qu’à une clientèle locale exigeante. Notre offre d’hébergement comprend 33 appartements haut de gamme répartis en trois catégories. Chaque appartement est pensé pour offrir intimité, élégance et confort, avec des équipements dignes des plus grands hôtels internationaux et un service 5 étoiles », a-t-elle souligné.

Au-delà de l’hébergement et de la restauration, Djamila Bonkoungou a informé que le Zind Naaba Hôtel Appart dispose d’une salle de conférence pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes, d’une salle de réunion pour des rencontres plus intimistes, de deux espaces SPA dédiés à la détente et aux soins du corps, d’une salle de sport ultramoderne équipée des dernières technologies en matière de fitness, et de deux piscines, parfaites pour des moments de relaxation.

Enfin, la directrice générale du Zind Naaba Hôtel Appart a annoncé que l’inauguration officielle de l’établissement aura lieu le 30 avril 2025. Par ailleurs, une journée portes ouvertes est également prévue le mardi 11 avril 2025 à l’intention du grand public, afin de lui permettre de découvrir les installations et les services du Zind Naaba Hôtel Appart et de mettre en avant ses prestations et ses offres.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

