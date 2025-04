Ouagadougou : Inauguration officielle du complexe éducatif KoJUS par le Premier ministre

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a procédé à l’inauguration officielle du complexe éducatif de la fondation KoJUS, la Kosyam University of science situé à Nagrin, un quartier de Ouagadougou, ce vendredi 4 avril 2025.

La suite après cette publicité

Ce complexe est une réponse à la vision des autorités burkinabè qui visent à promouvoir des filières scientifiques au niveau de l’enseignement secondaire. Outre le niveau secondaire, ce complexe éducatif regorgera aussi le niveau supérieur. Il pourra aussi permettre de former des techniciens de laboratoire et des enseignants de mathématiques, de physique-chimie et de SVT (Science de la vie et de la terre).

Parrain de cette cérémonie, Mgr Prosper Kontiebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou a rappelé les paroles du pape Jean 23 qui disait que la vraie éducation nécessaire au développement des peuples doit être «intégrale». «C’est- à-dire elle doit former l’Homme sur tous les plans intellectuellement, moralement, spirituellement, physiquement, humainement, et etc. De ce point de vue, je me réjouis de constater ici à KoJUS, l’importance de l’éducation humaine et intégrale», a-t-il dit.

Il a émis le souhait de voir que KoJUS soit un creuset où les jeunes burkinabè de toutes les couches sociales, religions et langues viennent s’enrichir mutuellement pour forger un avenir radieux pour eux et pour la Nation.

Hamoud Abdel Wedoud Kamail, représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso a indiqué que ce complexe éducatif à lui seul est le témoignage de la dynamique du partenariat entre la Banque mondiale et le Burkina Faso.

«Un partenariat qui accorde une place de choix au développement du capital humain. Il est la preuve de l’importance capitale que le gouvernement accorde à l’éducation en général, et à la valorisation des filières scientifiques en particulier », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la construction et l’équipement de ce complexe éducatif répond aux normes de nouveaux prototypes d’ouvrages scolaires au Burkina Faso. Aussi, a-t-il profité de l’occasion pour réaffirmer l’engagement de la Banque mondiale à soutenir le gouvernement burkinabè dans sa politique du développement du capital humain, «qui inclut l’amélioration de l’accès équitable et de qualité de l’éducation en particulier pour l’enseignement post-primaire et secondaire ».

Le capital humain qualifié est, pour le gouvernement de la transition, un enjeu majeur pour un développement durable dans une perspective de transformation de l’économie, selon le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

«Dans l’optique d’apporter des réponses structurantes et durables aux préoccupations de notre vaillante jeunesse, de nombreuses actions ont été initiées pour son plein épanouissement et sa participation au processus de développement national», a-t-il argué.

Il a mentionné que dans un monde dominé par l’économie de la connaissance, la souveraineté si chère au Président du Faso et au peuple burkinabè, ne saurait se construire sans une formation scientifique de qualité. «C’est dans cette perspective que s’est instauré le partenariat entre la Fondation KoJUS et le gouvernement du Burkina Faso», a-t-il informé.

Jean Emmanuel Ouédraogo a relevé que la souveraineté du Burkina s’exprime aussi à travers la liberté qu’il se donne de diversifier ses partenaires scolaires, scientifiques et académiques.

«C’est pour cela que nous nous réjouissions de ce partenariat avec la Fondation KoJUS qui, à travers son expérience multiséculaire, son réseau de plus de 211 universités et de plus de 2000 lycées, à travers le monde, apportera une amélioration substantielle au système éducatif burkinabè avec la contribution d’autres traditions scolaires, académiques et scientifiques», a-t-il renchéri.

Également, le chef de l’Exécutif a salué l’accent mis sur l’anglais, l’informatique, la programmation et la cybersécurité enseignés dès le secondaire, qui dit-il, est en parfaite cohérence avec la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Premier ministre a conclu son propos en soutenant que le Burkinabè nouveau dont tout le pays rêve, requiert aussi une formation humaine, morale et intégrale.

Willy SAGBE

Burkina24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite