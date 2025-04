1re édition du Salon international de la bourse africaine (SIBA) : 48h pour « démystifier la bourse et le marché financier »

publicite

Du 4 au 5 avril 2025 à Ouagadougou, il se tient la 1re édition du Salon international de la bourse africaine (SIBA). Ce vendredi 4 avril 2025, il est intervenu la cérémonie officielle d’ouverture dudit salon.

La suite après cette publicité

Selon Boukaré Bancé, promoteur et Président du comité d’organisation (PCO) du Salon international de la bourse africaine (SIBA), l’idée de ce salon est née d’un simple constat.

En effet, selon lui, le marché financier reste largement méconnu du grand public, des entreprises et des jeunes entrepreneurs burkinabè. Pourtant, dit-il, il constitue un levier puissant pour mobiliser les revenus, financer la croissance…

Ce salon, à l’en croire, veut offrir les clés de compréhension de ce milieu et battre en brèche les préjugés qui le réservent à une élite. « La bourse est accessible à tout le monde. Vous n’avez pas besoin d’avoir des millions pour pouvoir investir en bourse. Il faut donc les règles de compréhension de base avant d’y aller. Et c’est ce à quoi voudrait répondre ce salon », a indiqué M. Bancé.

En clair, la mission du SIBA, c’est de « démystifier la bourse et le marché financier, mettre en lumière les opportunités d’investissement au Burkina Faso et dans l’espace UEMOA, encourager les entreprises à lever des fonds sur les marchés financiers pour financer leur expansion, inspirer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs et d’investisseurs conscients du potentiel énorme du marché financier africain », a expliqué Boukaré Bancé.

Seydou Diallo, représentant du ministre de l’économie et des finances, a salué l’organisation de ce salon. « C’est une très belle initiative. Parce que la bourse, en général, est une activité qui est incomprise et mise en œuvre par quelques initiés alors qu’elle peut très bien intéresser beaucoup de personnes », a-t-il déclaré.

Ainsi, organiser une telle activité, de ses dires, permet à la masse de comprendre ce que c’est que la bourse et de voir comment participer aux activités. « La bourse est un grand secteur d’avenir pour les entreprises », a-t-il en somme rassuré.

Durant 48 h, le SIBA sera principalement ponctué d’échanges B to B et de panels. En marge de la cérémonie d’ouverture, les officiels présents ont eu droit à une visite des stands disposés pour l’occasion.

Tambi Serge Pacôme ZONGO Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite