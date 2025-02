Salon international de la bourse africaine (SIBA) : Une première édition axée sur l’éducation boursière

publicite

La première édition du Salon international de la bourse africaine (SIBA) est prévue les 4 et 5 avril 2025 à Ouagadougou autour du thème « Éducation boursière : un levier de croissance économique et durable ». Le comité d’organisation a déroulé le fil conducteur de l’événement le mardi 18 février 2025 à Ouagadougou.

Le Salon international de la bourse africaine (SIBA) est une initiative de l’agence boursière Educ-Bourse et de Gaya Finance.

Selon le commissaire général du SIBA, Boukaré Bancé, l’objectif est de renforcer la culture boursière dans la zone de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et de faciliter l’accès aux opportunités des marchés financiers.

De façon spécifique, le SIBA ambitionne de promouvoir l’éducation boursière, d’encourager l’introduction des entreprises locales à la bourse notamment à la BRVM, de favoriser les échanges et le networking, de promouvoir les métiers de la finance de marché et d’explorer l’impact de la culture boursière dans le développement économique et durable.

« Durant deux jours, le SIBA mettra en lumière l’importance de l’éducation boursière dans le développement économique et durable de la région à travers des panels, des ateliers pratiques et des sessions de networking.

Les participants, qu’ils soient investisseurs, entreprises, universitaires, ou néophytes auront l’opportunité de découvrir les outils, les stratégies et les perspectives de croissance offerts par la bourse », a-t-il précisé.

Par ailleurs, Boukaré Bancé a indiqué que pour cette première édition, au moins 1000 participants sont attendus avec plus d’une dizaine d’experts locaux et internationaux qui seront mobilisés pour animer les panels et les ateliers. Outre cela, a-t-il fait savoir, au moins 100 nouveaux investisseurs seront formés.

« Le Salon international de la bourse africaine (SIBA) marque une étape cruciale dans la promotion de l’éducation boursière et le renforcement de la culture financière dans la région UEMOA.

En rassemblant des experts de premier plan, des acteurs clés des marchés financiers, des entreprises et des particuliers, cet événement vise à stimuler l’intérêt et la participation de tous à la bourse, moteur de croissance économique durable et inclusive », a-t-il précisé.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

