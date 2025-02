Burkina Faso : Total Énergie cède ses actifs à Coris Investment group

publicite

Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem PODA, a reçu en audience, le mardi 18 février 2025 à Ouagadougou, une délégation de Total Energie conduite par BADARA MBacké, responsable du développement commercial pour l’Afrique de l’Ouest.

« Notre visite auprès du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat avait pour objectif de lui rendre hommage et de le remercier pour son soutien et l’accompagnement qu’il apporte à Total Energie.

Nous sommes également venus l’informer de l’évolution de notre portefeuille à l’échelle de l’Afrique et de la conclusion d’un accord commercial avec un acteur majeur au Burkina, la compagnie Coris Investment group, pour la cession de nos actifs dans le pays.

Dans ce cadre, il était important de rencontrer les autorités afin de les tenir informées et de poursuivre les démarches conformément aux processus habituels en matière de fusions et acquisitions. Nous espérons que cette opération offrira l’opportunité à une compagnie Burkinabè d’envergure d’assurer la continuité de nos opérations pour le plus grand bonheur de nos clients tant industriel et privé », a déclaré BADARA MBacké à sa sortie d’audience.

Source : DCRP/MICA

