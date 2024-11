Communiqué : TotalEnergies Marketing Burkina annonce les noms de ses 3 lauréats locaux dans le cadre de la 4e édition du Challenge Startupper de l’Année par TotalEnergies

publicite

Ceci est un communiqué de presse de TotalEnergies tenu , le 30 octobre 2024 à Ouagadougou

Au terme de la sélection par un jury local et international, des 100 lauréats du Challenge Startupper de l’Année, dans les 32 pays participants, les gagnants locaux de cette édition spéciale organisée à l’occasion du centenaire de la Compagnie, ont été distingués lors d’une cérémonie officielle de remise des prix organisée le 25 octobre 2024 à l’Hôtel Sopatel Silmandé, à Ouagadougou.

Les 3 gagnants locaux du Challenge Startupper de l’Année au Burkina Faso sont :

KABORE Cédric Baudouin dans la catégorie « Innov’Up », pour le meilleur entrepreneur avec Projet ZIIM : ZIIM est un projet innovant au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest, utilisant une application mobile pour résoudre les pénuries de sang en connectant les patients aux donneurs géolocalisés. Objectif : sauver des vies ;

LOMPO Limaba dans la catégorie « Power’Up », pour le meilleur projet concernant les énergies durables et abordables avec SOLLOWER : SOLLOWER est un système de tracker solaire automatique qui permet aux modules PV de suivre la trajectoire du soleil au cours de la journée et ainsi accroître le rendement des panneaux. Il dispose d’un système de jet d’eau pour le nettoyage des modules PV ;

NIKIEMA Nadège dans la catégorie « Cycle’Up » pour le meilleur projet concernant l’économie circulaire avec SMART RECYCLE : SMART RECYCLE est un projet basé sur le principe de l’économie circulaire, qui va consister à mettre en place une unité de production de tissus feutre à partir de textiles usés, qui sera utilisés principalement dans la fabrication de sacs de cultures.

Afin de les aider à développer leur projet, ces jeunes entrepreneurs recevront une dotation financière significative. Ils bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé de la part de La Fabrique et d’une visibilité locale pour le faire connaître.

Au Burkina Faso, 303 inscriptions dont 145 dossiers complets ont été déposés et 15 finalistes ont pu présenter leur projet devant le jury local d’experts.

La 4e édition du Challenge Startupper de l’Année par TotalEnergies en chiffres : · 32 pays participants · 40 000 inscriptions sur la plateforme · 14 000 dossiers de candidature complets

À propos de TotalEnergies Marketing Burkina

TotalEnergies Marketing Burkina, filiale de la compagnie TotalEnergies est présent au Burkina Faso depuis 1954, avec comme activité principale la distribution de produits et services multi-énergies. Son réseau compte plus de 200 stations-service implantées sur l’ensemble du territoire et permettant d’offrir des produits et services de qualité à travers tout le pays.

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies

La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large gamme de produits et services multi-énergies ̶ produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime ̶ afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde. Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs et collaboratrices se mobilisent partout au plus près de l’ensemble de nos clients.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s’engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

https://www.facebook.com/TotalEnergiesBurkinaFaso/

Contacts TotalEnergies Marketing Burkina

Relations Médias : Cheick Tidiane SOULAMA / +226 51 51 16 97 / [email protected]

