Rétorsion commerciale : La Chine inflige des droits de douane de 125% aux USA

publicite

La Chine a porté à 125 % ses droits de douane de rétorsion sur les importations américaines, faisant monter les enchères dans une guerre commerciale sans précédent entre les deux plus grandes puissances économiques du monde.

La suite après cette publicité

La Chine augmentera les droits de douane sur toutes les importations américaines à compter du 12 avril 2025, passant de 84 % à 125 %, a déclaré la Commission tarifaire du Conseil d’État dans un communiqué ce vendredi 11 avril 2025.

Cette hausse intervient après que la Maison Blanche a maintenu la pression tarifaire sur la deuxième économie mondiale et le deuxième plus grand fournisseur américain après avoir suspendu la plupart des droits « réciproques » infligés à des dizaines d’autres pays.

Auparavant, le ministère chinois du Commerce semblait indiquer qu’il n’augmenterait pas ses tarifs sur les produits américains au-delà de 125 %. Dans le même temps, Washington a précisé le jeudi 10 avril 2025 que le taux des droits de douane américains sur la plupart des importations chinoises s’élève en réalité à 145 %.

Au taux de 125 % de droits de douane « réciproques » à l’encontre de la Chine s’ajoute en effet une taxe de 20 %, que la Maison Blanche avait imposé à Pékin pour son rôle supposé dans la production et l’exportation de fentanyl aux États-Unis.

« Une farce dans l’histoire de l’économie mondiale »

« L’imposition successive de droits de douane anormalement élevé à la Chine par les États-Unis n’est rien d’autre qu’un jeu de chiffres, sans réelle signification économique. Elle ne fait qu’exposer davantage la pratique américaine consistant à utiliser les droits de douane comme un outil d’intimidation et de coercition, se transformant ainsi en farce », avait déclaré le porte-parole du ministère.

« Au niveau actuel des droits de douane, les produits américains exportés vers la Chine ne sont pas acceptés par le marché. Si les États-Unis continuent à jouer au jeu des chiffres, la Chine n’en tiendra pas compte. Toutefois, si les États-Unis insistent pour continuer à empiéter de manière substantielle sur les intérêts de la Chine, celle-ci contre-attaquera résolument et se battra jusqu’au bout », peut-on lire dans la déclaration du ministère.

Pékin a fait part mercredi 9 avril 2025 à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de sa « vive préoccupation » et de « sa ferme opposition » aux droits de douane « irresponsables » des États-Unis.

« Les mesures commerciales des Etats-Unis violent le principe de la nation la plus favorisée et contreviennent à leurs propres engagements tarifaires en vertu des règles de l’OMC », déclare le gouvernement chinois, qui dénonce « un acte typique d’unilatéralisme, de protectionnisme et d’intimidation économique ».

Source : Euronews

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite