Communiqué nécrologique | Décès de Korito KONATÉ, Professeur des Sciences de la Vie et de la Terre : Remerciement et Faire-part

Les grandes familles KONATE et TRAORE.

Les enfants KONATE :

-Pr Issouf KONATÉ, Agrégé de Médecine à l’UNB et au Service de Dermatologie du CHUSS

-Dr Kadougoudiou Abdourasmane KONATÉ, Conseiller Spécial de son Excellence Monsieur le Président du Faso,

– Madame SORY Adiarra Katagnan, Professeur certifiée des Écoles, Directrice de l’école Kwa Nord B,

– Madame OUEDRAOGO Fatimata Pamitien, Attachée de Santé en Anesthésie au CHUSS

– Boubacar Zanhana KONATÉ, Expert comptable, PDG de la centrale d’expertise comptable à Ouagadougou,

– Les petits enfants,

Les familles alliées TRAORE, BAMBARA, HEBIE, SORY, OUEDRAOGO et TIENDREBEOGO, Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de Monsieur Korito KONATÉ, Professeur des Sciences de la Vie et de la Terre à la retraite survenu le 26/02/2025 au CHU Souro SANOU de Bobo-Dioulasso.

Le programme des obsèques est le suivant :

Samedi 8 mars 2025, levée du corps à 16 h à la morgue du CHUSS suivie du transfert du corps au domicile familial, sis à Sarfalao ,

, 17 h – 23 h recueillement et réception des salutations au domicile familial, sis à Sarfalao

Dimanche 9 mars 2025 à 10 h : Inhumation au domicile familial sis à Sarfalao précédée et suivie de divers temoignages,

Lundi 10 mars 2025 à 8 h et à 16h : Départs pour le village natal à Sokouraba où se derouleront les obsèques traditionnels.

Que Papa Korito KONATÉ repose dans la félicité divine éternelle.

