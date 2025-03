Lutte contre les cancers : La Jeune Chambre Internationale Ouaga Golden intensifie ses actions

publicite

La Jeune Chambre Internationale (JCI) Ouaga Golden, en collaboration avec la Fondation Bank Of Africa (BOA), a lancé le vendredi 7 mars 2025 sa campagne de sensibilisation, de dépistage et de vaccination contre le cancer du sein et du col de l’utérus. Ces journées se dérouleront du 7 au 11 mars 2025 à Ouagadougou et dans plusieurs autres villes du pays.

Sous le thème « Vaccination et dépistage au cœur de la lutte contre les cancers féminins », la 11e édition de ce projet de sensibilisation vise à mettre en lumière l’importance des soins préventifs dans la lutte contre le cancer.

« A travers ce projet, nous nous engageons à sensibiliser non seulement les femmes, mais aussi leurs familles et nos communautés sur l’importance de la détection précoce, du dépistage régulier et de la vaccination contre les cancers féminins », a expliqué Simplice Ouédraogo, président de la Jeune Chambre Internationale.

Les cancers du sein et du col de l’utérus affectent chaque année des millions de femmes dans le monde. Toutefois, des précautions peuvent être prises pour réduire les risques et traiter efficacement ces affections.

« Le dépistage précoce est un levier fondamental pour sauver des vies et donner à chaque femme la chance d’agir à temps », a souligné Asséto Ouédraogo, représentante de la marraine.

Elle a également insisté sur le fait que l’ignorance et le manque d’information sont des obstacles majeurs et qu’il est crucial de changer cette réalité. « Trop souvent, la peur, le manque d’information, ou même la stigmatisation, empêchent les femmes de se faire dépister ou de consulter un professionnel de santé. Nous devons changer cela », a-t-elle lancé.

Partenaire de ce projet, la Fondation Bank Of Africa soutient cette initiative en faveur de la santé féminine. Pour la coordinatrice nationale de la Fondation, Paule Sanou Ouédraogo, « ce projet représente une avancée majeure dans notre combat contre les cancers féminins ».

Pour cette édition, les campagnes de sensibilisation, de dépistage et de vaccination se tiendront au siège de la BOA, à l’infirmerie de la BOA à Koulouba et à Nongr-Maasom.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

