Projet Sauvegarder l’Avenir des Enfants (SAVE) : Après 18 mois de mise en œuvre, les acteurs dressent un bilan satisfaisant

publicite

L’atelier de clôture du projet « Sauvegarder l’Avenir des Enfants (SAVE) » est intervenu le vendredi 11 avril 2025 à Ouagadougou. La cérémonie d’ouverture officielle dudit atelier a été présidée par le Secrétaire général (SG) du ministère de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, Émile Zabsonré.

La suite après cette publicité

Après 18 mois de mise en œuvre du projet « Sauvegarder l’Avenir des Enfants (SAVE) » dans la province du Kadiogo (région du Centre), provinces du Sanguié et du Boulkiemdé (région du Centre-ouest), les acteurs et partenaires se sont réunis en atelier pour un bilan.

« Cet atelier de clôture vise à présenter les principaux résultats aux parties prenantes ayant contribué à sa mise en œuvre (ndlr, projet SAVE), ainsi qu’à poursuivre la réflexion sur les opportunités de synergie afin d’orienter davantage les différents acteurs vers une meilleure intervention », a fait savoir Madomba Sanou, représentante pays du Centre Italien d’aide à l’enfance.

En termes de bilan, elle a laissé entendre que toutes les activités prévues ont été réalisées. « Toutes les activités prévues, nous avons pu les réaliser. On a atteint les résultats escomptés. Ce qui a été réalisé dépasse nos attentes », a-t-elle également indiqué.

Pour la suite, Mme Sanou espère toujours pouvoir collaborer de sorte à soutenir les actions du gouvernement afin de faire cesser ce phénomène d’abandon d’enfants au Burkina Faso. « On espère que nous allons toujours collaborer, surtout pour le bien-être des enfants burkinabè et soutenir les actions du gouvernement pour ne plus qu’il y ait des enfants qui se retrouvent dans des conditions d’abandon ici au Burkina Faso », a-t-elle déclaré.

Émile Zabsonré, Secrétaire général (SG) du ministère de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, président de la cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier, a salué cette initiative, les efforts des uns et des autres dans l’atteinte des objectifs du projet et a invité à emboîter le pas au projet SAVE.

Le projet Sauvegarder l’avenir des enfants (SAVE) est financé par la Commission pour les adoptions internationales (CAI) du gouvernement italien et est mis en œuvre par un consortium composé du Centre italien d’aide à l’enfance (CIAI), chef de file du projet ; de la Communauté Sant’Egidio ; du Mouvement shalom Burkina (MSB) ; de Nouveaux horizons pour vivre l’adoption (NOVA) ; du Service régional pour les adoptions internationales de la région du Piémont (SRAI) ; du Groupe de volontariat et de solidarité (GVS) et de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Amref health Africa.

Le projet SAVE a démarré en octobre 2023 avec pour objectif la prévention et la lutte contre le phénomène d’abandon des enfants au Burkina Faso à travers une approche intégrée répondant aux besoins des enfants seuls et des familles vulnérables en améliorant la qualité et l’accès aux services.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite