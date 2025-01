Investissement boursier en Afrique : Des experts en conclave à Ouagadougou

publicite

C’est parti pour la 2e édition du forum international sur l’investissement boursier (FIIB) organisé par la société africaine d’ingénierie et d’intermédiation financières (SA2IF) du 30 au 31 janvier 2025 à Ouagadougou sous le thème « Défis et perspectives des marchés financiers en Afrique ».

La suite après cette publicité

Des experts, des praticiens, des décideurs politiques, des régulateurs financiers, sont, en en conclave à Ouagadougou à l’occasion de la 2e édition du forum international sur l’investissement boursier (FIIB).

Selon le Président directeur général de la société africaine d’ingénierie et d’intermédiation financières (SA2IF), Constantin Dabiré, ce forum a pour objectif de réunir les experts, les investisseurs, les épargnants pour des réflexions dans l’optique de trouver des solutions à la problématique du financement des économies notamment à travers le marché financier. Il a précisé que le Burkina Faso traverse une période avec des difficultés de mobilisation de financement.

« Nous sommes dans un contexte assez difficile. La mobilisation du financement devient de plus en plus complexe. Il est tout à fait normal de trouver des solutions innovantes, originales pour pouvoir faire face à ces besoins. Ce type de forum permet de faire de l’éducation financière, d’aborder des thèmes avec la bourse, expliquer le fonctionnement de la bourse, sur la titrisation de créances et sur la digitalisation.

Au cours du forum nous allons aborder tous les thèmes en lien avec le financement du marché financier. Aussi, nous allons aborder les innovations que nous pouvons apporter financer facilement nos économies, nos projets, nos entreprises à travers le marché financier. C’est l’opportunité de réunir les acteurs et de voir comment main dans la main on pourrait accompagner le gouvernement Burkinabè et de la sous-région dans le financement de leur besoin», a-t-il indiqué.

Egalement, le représentant du ministre chargé de l’économie, Souleymane Nabolé, a fait savoir que ce forum permettra de tracer des voies pour des solutions innovantes pour permettre d’avoir un marché financier plus dynamique auquel les pays de l’AES pourront s’inspirer.

L’ancien gouverneur de la BCEAO et personne ressource du forum, Damo Justin Barro, a indiqué que le marché boursier n’est pas encore perçu comme moyen de financement des entreprises au Burkina Faso.

« Mais aujourd’hui ça commence à venir. Les gens commencent à s’intéresser. Ce sont des rencontres de ce genre qui nous permettront d’arriver à ça et d’ancrer les mécanismes de ce marché pour permettre aux uns et autres d’y participer pleinement et d’en tirer le meilleur profit. Le marché boursier en Afrique est appelé à jouer un rôle déterminant dans l’accélération de la croissance économique et la mobilisation des ressources nécessaires au financement des projets structurants », a-t-il souligné.

Des panels animés par des experts de la finance à savoir Paul Kaba Thiéba, ancien premier ministre, Seydou Bouda, ancien ministre, des BtoB, des masters classes vont meubler ces deux jours du forum à Ouagadougou.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite