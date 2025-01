Région du Centre : 30 jeunes formés dans la Chaine de valeur Lait local

publicite

Trente jeunes de la région du Centre ont été formés en gestion de troupeaux laitiers, en production et commercialisation du fourrage, en insémination artificielle, en contrôle qualité et collecte de lait, et en production d’aliments.

Moussa Bonkoungou, formé en insémination artificielle, dit avoir pris plaisir à suivre la formation, 21 jours durant. « Ça été un réel plaisir pour moi d’avoir participé à cette formation, car l’expérience acquise serait un plus sur mon diplôme d’agent technique d’élevage.

Et je compte m’en servir pour l’accroissement et la production du lait local », a-t-il déclaré. Sali Nadège Awétora, également formé en insémination artificielle, n’avait aucune notion en la matière au départ.

« Cette formation m’a beaucoup appris. En venant ici, je n’avais pas d’idées sur les vaches ni comment les détecter. Dans les débuts de la formation, le formateur nous a appris comment se comporter personnellement, comment arriver à détecter une vache productive en qualité et quantité. Il nous a appris comment inséminer, détecter le col de l’utérus des vaches… », a-t-elle indiqué.

Ibrahim Adama Diallo, président de l’Union nationale des mini laiteries et producteurs de lait local du Burkina (UMPLB), initiatrice de la formation, le choix de ces métiers n’est pas anodin. « Il répond à une vision stratégique de l’UMPLB qui vise à structurer et à développer la chaine de valeur du lait local tout en créant des opportunités d’emplois pour les jeunes », a-t-il avancé.

A l’en croire, avec cette cohorte de 30 jeunes, ce sont 90 jeunes que l’UMPLB a formés en l’espace de 3 ans. Cette cérémonie officielle de clôture de formation a été marquée par la remise d’attestation de fin de formation. Foi de M. Diallo, du matériel d’accompagnement sera remis aux bénéficiaires en vue de leur insertion.

