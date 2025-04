Digitalisation des secteurs d’activités : Le CJCN-SA renforce les capacités de ses membres sur le MoJo

publicite

Le Club des Journalistes et Communicateurs pour la Nutrition et la Sécurité Alimentaire (CJCN-SA) tient du 15 au 18 avril 2025, un cadre de Formation en MoJo (Journalisme mobile) au profit de ses membres. L’objectif de ces 3 jours d’outillage est de mieux former les journalistes et les Communicateurs en Mojo afin qu’ils contribuent efficacement au plaidoyer, à l’interpellation en matière de nutrition et de sensibilisation pour la consommation des aliments fortifiés.

La suite après cette publicité

En collaboration avec le Réseau de la Société civile pour la Nutrition (RESONUT) et la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ), le Club des Journalistes et Communicateur pour la Nutrition et la Sécurité Alimentaire (CJCN-SA) tient en 3 jours un atelier de mise à niveau de ses membres à Ouagadougou.

L’objectif, selon le coordonnateur du CJCN-SA, Ibrahim Bayili est de permettre aux membres de récolter, traiter et diffuser les informations concernant la nutrition grâce au digital notamment à travers un smartphone.

« Cette mise à jour s’inscrit dans la volonté du club de doter ses membres de connaissances plus poussées dans le journalisme mobile. Il y a certains qui ne le connaissent pas et d’autres le pratiquent sans trop le maîtriser. C’est l’occasion pour eux d’approfondir leurs connaissances. Après la formation, il va falloir que chacun continue la formation individuelle pour leur bien et pour le bien de leurs rédactions », a soutenu le coordonnateur du club.

À cet effet, « Le mobile journalisme, un outil essentiel pour le journaliste à l’ère du numérique », est le thème qui a dirigé les échanges de cette rencontre. Les membres ont eu droit à des modules purement orientés sur le MoJo, son utilisation, les difficultés rencontrées dans son utilisation. « Pour faire du MoJo, il nous faut, un smartphone, un stabilisateur, un trépied, des cartes mémoires de recharge, un micro et un Power Bank pour parer à toute éventualité », a expliqué le formateur du jour Boukari Ouédraogo.

Dr Abdoulaye Gueye, président de l’Alliance Nationale de la Fortification (ANF), a représenté la Directrice de la Nutrition (DN) à cette séance. Il a justifié cette présence par la pertinence du choix. « C’est une approche très innovante. Parce que ça permet aujourd’hui d’être beaucoup plus efficace », a-t-il fait savoir.

Fort d’une cinquantaine de membres, le Club des Journalistes et Communicateurs pour la Nutrition et la Sécurité Alimentaire (CJCN-SA) œuvre pour la sensibilisation et le plaidoyer en faveur de la sécurité alimentaire.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite