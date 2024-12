Ouagadougou : Des journalistes à l’école du marché financier

publicite

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise, la société africaine d’ingénierie et d’intermédiaire financières (SA2IF) a outillé des journalistes sur les fondamentaux du marché financier le vendredi 6 décembre 2024 à Ouagadougou.

Les responsables de la société africaine d’ingénierie et d’intermédiaire financières (SA2IF) en collaboration de l’antenne nationale de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) ont outillé des journalistes sur le marché financier.

A écouter le PDG de SA2IF, Dr Constantin Dabiré, le marché public joue un rôle capital dans la mobilisation des ressources pour le financement du développement des pays africains. Cependant, la faible culture financière des populations constitue un véritable frein à la croissance de ce marché. C’est dans ce sens qu’une vingtaine de journalistes ont été initiés aux fondamentaux du marché financier.

Egalement, Davi Soubeiga, directeur de l’antenne nationale de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), a fait savoir que le marché financier joue un rôle important dans le financement de l’économie.

Il a fait allusion aux emprunts obligataires par l’appel public à l’épargne que le Burkina Faso lance régulièrement. « Cette formation vise à donner les rudiments pour mieux analyser les indicateurs de marché et pour mieux informer la population », a-t-il indiqué.

Mahamadi Sebgo, journaliste aux éditions Sidwaya et facilitateur de la formation, a indiqué que d’habitude ce sont des institutions publiques qui forment des journalistes. Il a précisé que le fait qu’une entreprise accepte former des journalistes est à saluer.

« L’intérêt d’une telle formation, c’est de donner les outils aux journalistes pour comprendre le marché financier, son fonctionnement, les différents acteurs et les bénéfices pour les populations. Le marché financier, est un puissant outil de financement de nos économies. C’est un grand levier de développements sociaux économiques de nos Etats, de nos entreprises. Il faut avoir une bonne culture pour bien traiter cette question financière.

C’est une question technique et ça demande des connaissances. Les journalistes ne peuvent pas rendre l’information fiable de qualité si nous-mêmes on ne maitrise pas le sujet que nous traitons », a-t-il relevé.

Il a fait savoir qu’il y a beaucoup d’avantages sur le marché financier aussi bien pour les Etats, pour les entreprises et les particuliers. « Vous avez de l’épargne et en investissant sur le marché financier, il y a des retombées qui sont beaucoup plus rentables que ce l’on voit traditionnellement. Malheureusement, les gens n’ont pas cette information et les opportunités qu’offre le marché financier », a-t-il expliqué.

Mahamadi Sebgo a souligné que Burkina Faso est dans la dynamique de la souveraineté économique. « On ne peut pas prôner la souveraineté si vous n’avez pas les moyens de financer votre développement. Pour financer votre développement, le marché financier est un instrument de financement endogène de nos économies. Il est donc de l’intérêt de tous les acteurs de travailler à ce que les journalistes maitrisent ces questions pour mieux jouer leur rôle en termes de contribution à la mobilisation de ressources pour le financement endogène de nos économies », a-t-il lancé.

