Special Olympics Burkina Faso (SOB) célèbre la journée internationale des handicapés à travers une nuit de reconnaissances

Special Olympics Burkina Faso (SOB) a commémoré la Journée internationale des personnes handicapées à travers une nuit de reconnaissances envers ses partenaires le vendredi 6 décembre 2024, à Ouagadougou. Cette célébration a pour objectif de renouveler la gratitude de la structure à tous ses anciens membres du conseil d’administration mais également aux partenaires qui ont permis d’engranger des résultats, concernant les actions de soutiens à ces personnes déficientes.

C’est connu, le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. En cette année 2024, Special Olympics Burkina Faso (SOB) l’a célébrée le vendredi 6 décembre 2024 par une nuit de reconnaissance aux partenaires qui ont toujours mis la main à la patte pour la promotion des actions touchant cette couche vulnérable, selon Annick Pikbougoum, directrice nationale exécutive de Special Olympics Burkina (SOB).

« Ce soir, c’est un évènement pour nous qui sort de notre cadre ordinaire des sports. Nous célébrons la journée mondiale des handicapés et nous voulons marquer une halte pour d’abord remercier tous ces partenaires qui malgré la situation difficile nous apportent leurs soutiens afin que nous puissions mener nos activités sur le terrain.

Ensuite nous avons notre conseil d’administration qui est aussi en fin de mandat. Il était opportun pour nous de leur signifier toute notre gratitude pour ce qu’ils ont apporté à la cause avant de quitter », a-t-elle expliqué.

Le nouvel ambassadeur des sports du Burkina Faso, l’ex capitaine des Étalons, Charles Kaboré a marqué sa présence à cette soirée pour dit-il soutenir non seulement la cause mais aussi la discipline.« Aujourd’hui je suis venu soutenir ma Tantie. Le côté santé mentale et les handicapés c’est bien aussi de les soutenir et dire qu’ils sont importants.

Ça peut arriver à tout le monde et pas que les voisins. Tout le monde doit rester sensible et quand c’est lié au sport c’est important. Ce sont des gens qui nous renvoient des médailles et c’est important. Moi particulièrement j’en est vécu, mon fils jusqu’à l’âge de 6 ans ne parlait et c’est un travail au quotidien, beaucoup de patience et beaucoup d’attention. C’est pour dire que c’est une cause importante parce que ça peut arriver à tous », a fait savoir l’ex capitaine des Étalons.

A cette soirée se sont greffées plusieurs activités de visibilité à l’égard des partenaires. C’est une façon pour le SOB de montrer, à écouter Annick Pikbougoum, aux partenaires comment est utilisé leur investissement. Il s’est agi d’une projection des exploits des athlètes et bien d’autres activités. Les Étalons spéciaux, en rappel, c’est plus de 50 médailles internationales remportées. Aux jeux mondiaux de Special olympics disputés à Berlin (Allemagne) du 17 au 26 juin 2023, ils sont revenus avec 17 médailles.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

