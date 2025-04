Rentrée scolaire 2025-2026: L’association CPES lance une nouvelle campagne de production et de distribution de cahiers au profit des élèves démunis du Burkina Faso

publicite

L’association Contribution du peuple pour l’éducation et la santé (CPES) a officiellement lancé la 1re édition de sa campagne de production et de distribution d’au moins 2 millions de cahiers au profit des élèves démunis du Burkina Faso au titre de la rentrée scolaire 2025-2026, ce samedi 5 avril 2025, à Ouagadougou.

Après une phase pilote réussie de sa campagne de production et de distribution d’un million de cahiers au profit des élèves démunis du Burkina Faso à l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, l’association Contribution du peuple pour l’éducation et la santé (CPES) a décidé de rendre pérenne son projet pour le bonheur des élèves démunis du Burkina Faso.

En effet, annuellement, et au titre de chaque rentrée scolaire, l’association devrait lancer une campagne de production et de distribution de cahiers à l’endroit de cette cible.

Pour la 1re édition, et au titre de la rentrée scolaire 2025-2026, l’association envisage de produire et de distribuer au moins 2 millions de cahiers, toujours dans le même esprit que celui de la phase pilote.

En clair, selon Kamanga Mathias Zida, le coordonnateur de l’association, il s’agira de produire lesdits cahiers aux couleurs et à l’image des Forces combattantes (FDS et VDP) ; du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et de feu le Capitaine Thomas Sankara, ancien Président du Faso. « Le tout, sous divers formats et types à savoir des cahiers double ligne, de dessin, de 48 pages, de 100 pages et de 200 pages », a-t-il précisé.

Innovation de la 1re édition

En termes d’innovation de l’édition 1, il est prévu de greffer au volet éducation le volet santé, ce au regard même de la vision de l’association et de sa dénomination. Il sera question de produire et de distribuer gracieusement des carnets de santé au profit des personnes vulnérables, a indiqué Jean Didier Lagam, membre et porte-parole de l’association.

« Ces carnets ne seront véritablement pas différents des carnets standards connus et reconnus par le ministère de la santé et ses partenaires. Notre objectif en le faisant, permettre à cette cible de la société, en dépit de sa situation actuelle, de posséder au moins un carnet de santé ; lequel carnet apparait comme une condition sine qua non pour sa prise en charge sanitaire », a-t-il fait comprendre.

Cette innovation, des dires de Jean Didier Lagam, se veut être aussi une contribution de l’association à la politique de gratuité des soins de santé en faveur de la femme enceinte et des enfants de 0 à 5 ans, ainsi qu’à la politique de l’accès à une santé pour tous.

Laquelle politique est voulue par nos plus hautes autorités, dit-il en sus. Pour rappel, à l’occasion de la phase pilote, 455 682 cahiers ont été produits et livrés. Le tout, pour un montant de 119 168 400 F CFA. Soit un taux de réussite de 45,57%.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

