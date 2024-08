Rentrée scolaire 2024-2025 : L’Association CPES lance une campagne spéciale de production et de distribution d’un million de cahiers au profit des élèves démunis

publicite

L’association Contribution du peuple pour l’éducation et la santé (CPES) a officiellement lancé sa campagne spéciale de production et de distribution d’un million de cahiers au profit des élèves démunis du Burkina Faso.

Ces cahiers, aux couleurs et à l’image des forces combattantes (FDS et VDP), du Capitaine Ibrahim Traoré et de feu le Capitaine Thomas Sankara, sont de divers formats et types. Ce sont des cahiers double ligne, de dessin, de 48 pages, de 100 pages et de 200 pages.

Selon Kamanga Mathias Zida, Coordonnateur de CPES, l’objectif général de cette campagne est de soutenir l’éducation des élèves démunis tout en promouvant le patriotisme et le respect envers les forces combattantes.

Jean Didier Lagam, membre de CPES, a invité toutes les entreprises privées et publiques, les ONG et associations ainsi que tous particuliers à associer leur image à cette noble initiative.

La Contribution du peuple pour l’éducation et la santé est une association apolitique créée en juin 2021. Elle regroupe en son sein une dizaine de jeunes patriotes burkinabè. C’était à l’occasion d’une conférence de presse tenue ce vendredi 30 août 2024 à Ouagadougou.

