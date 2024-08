Burkina Faso : La Gendarmerie met en garde contre l’utilisation de ses symboles sur les réseaux sociaux

publicite

Dans un communiqué publié ce vendredi 30 août 2024, la Gendarmerie nationale met en garde contre l’utilisation de ses symboles (macaron, insigne, écusson) sur les réseaux sociaux.

« Il a été donné de constater et de façon récurrente, que des individus mal intentionnés utilisent depuis un certain temps, les symboles de la Gendarmerie Nationale du Burkina Faso (macaron, insigne, écusson) sur leurs pages et profils des réseaux sociaux (Facebook, X, WhatsApp, Instagram, TikTok, etc.) pour diffuser et propager des messages et propos prétendument attribués à l’institution.

Par le présent communiqué, elle décline toute responsabilité quant à ces actes et tient à rappeler qu’ils sont proscrits et punis par la loi. Par conséquent, l’institution se réserve désormais le droit d’engager des poursuites judiciaires contre leurs auteurs et complices, ainsi que les relais.

Par ailleurs, la Gendarmerie Nationale du Burkina Faso invite les populations, ses partenaires et l’ensemble des internautes à la vigilance et porte à leur connaissance qu’elle dispose de canaux officiels pour communiquer et auxquels ils doivent se référer », lit-on sur le communiqué.

