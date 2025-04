Ouagadougou sous surveillance : La Police Nationale en opérations de bouclage des zones criminogènes et de fouilles sécuritaires

Dans le cadre de la sécurisation de la région du Centre, la Police Nationale a initié, depuis le 25 mars 2025, une série d’opérations de bouclage des zones criminogènes et de fouilles sécuritaires à Ouagadougou et ses environs. Cette mission a connu son point culminant dans la soirée du mercredi 16 avril 2025 au commissariat de l’arrondissement 9 de Yagma. Retour sur le déroulement de cette dernière soirée de bouclage, marquée par des succès notables mais également par un incident regrettable.

« Bonsoir Madame ! Bonsoir Monsieur », répond l’usager en coupant le vrombissement de son moteur. « Police Nationale, pouvons-nous jeter un coup d’œil dans le coffre ? », notifie l’agent. L’usager s’exécute.

Après une fouille minutieuse de la moto, l’agent demande les papiers d’identité et les documents du véhicule. Tout étant en règle, l’usager, qui ne porte pas de casque, est sensibilisé à l’importance de cet équipement de sécurité avant de reprendre sa route.

Nous sommes au cœur de l’opération de bouclage, de fouille et de sécurisation de l’arrondissement 9 de Ouagadougou. Il s’agit de vérifier les identités des riverains, de procéder à la fouille des engins et au contrôle de leurs documents.

De Yagma à Kamboinsé, en passant par Marcoussi, tous les carrefours, stratégiques ou non, sont passés au peigne fin par la centaine d’agents mobilisés pour cette mission.

L’adjudant de police Adama Ouédraogo, posté au rond-point de Marcoussi avec ses équipes, indique que le déploiement a débuté aux environs de 21h30. Selon lui, la mission s’est déroulée sans incident majeur à leur niveau.

« Arrivés au niveau du carrefour, nous avons procédé aux différentes fouilles des véhicules et aux contrôles documentaires. À l’heure actuelle, nous avons pu saisir dix motos qui n’avaient pas de document et nous avons interpellé aussi trois personnes qui n’avaient pas d’identité. Les motos ont été convoyés au commissariat ainsi que les trois individus pour vérification d’identité », a-t-il précisé.

Cette initiative a été largement appréciée et saluée par les riverains, qui, dans la plupart des cas, ont coopéré sans résistance. Jérémy Ouédraogo, résidant à Pabré de passage à un poste de contrôle, a souligné que ces opérations contribuent considérablement à réduire la délinquance et à dissuader ceux qui seraient tentés de s’engager dans la criminalité.

« Nous sommes très contents des contrôles et des fouilles. Grâce à ces actions, nos vies sont en quelque sorte protégées et nous pouvons circuler librement, sans craintes et avec quiétude », a-t-il déclaré.

Partageant cet avis, Salifou Sawadogo a exprimé toute sa reconnaissance pour le travail accompli par les agents. Pour lui, dans le contexte sécuritaire actuel, ces types d’initiatives sont louables et devraient être étendues sur une longue période.

« Le travail est bien fait. Nous sommes de cœur avec vous et vous avez tout notre soutien », a-t-il lancé à l’agent de contrôle. Quant à Issaka Sawadogo, il a appelé les riverains à se prêter au jeu de manière claire et honnête, car cela contribue à la tranquillité et à la protection de la population.

De retour à la base, le commissaire principal de police Diane Gnoumou, commissaire de police de l’arrondissement n⁰9, a soutenu que la dernière soirée d’opération de bouclage de zones criminogènes et de fouille sécuritaire a permis d’arrêter au moins une vingtaine de personnes, de retirer une cinquantaine de motos non en règle et de saisir des boissons illicites.

« Les résultats sont satisfaisants, toujours est-il qu’il y a des efforts à faire. La mission s’est assez bien déroulée. Nous n’avons pas enregistré beaucoup d’incidents. Nous n’avons enregistré qu’un seul incident et nous pouvons dire que c’est une mission qui est assez réussie », a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, elle a assuré que la possibilité de renouveler ce type de missions n’est pas à écarter, en fonction de l’évolution sécuritaire de la région du Centre. Au terme de la mission, le commissaire principal de police Hamado Tassembedo, commissaire central de la ville de Ouagadougou, a notifié que l’opération de bouclage des zones criminogènes et de fouille sécuritaire, qui s’est déroulée du 25 mars au 16 avril 2025, a mobilisé 15 services.

Il a expliqué que le bilan partiel fait état de 6877 véhicules automobiles contrôlés et fouillés, de 349 tricycles fouillés, de 11380 engins à deux roues fouillées, de 23 personnes contrôlées en possession d’une ou plusieurs armes à feu, de 21415 personnes contrôlées, de saisies de véhicules automobiles, de tricycles et de deux-roues, et de 120 personnes interpellées pour vérification d’identité et nécessité d’enquête.

Il a ajouté qu’il a été procédé à la saisie de 39 machines à sous, de 52 paquets de canettes de Voddy, de 4 armes à feu dont 2 pistolets automatiques, 1 fusil de chasse et 1 arme factice.

Par ailleurs, le commissaire de police Hamado Tassembedo a indiqué que 33 engins déclarés volés ont été retrouvés et restitués à leurs légitimes propriétaires. Cependant, il a déploré un incident, à savoir un policier a été blessé lors de l’interpellation d’un suspect.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

