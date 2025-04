La Police Nationale saisit plus de 12.000 litres de gasoil à Gogo dans le Zoundwéogo

Le Commissariat de Police de District (CPD) de Gogo, dans la province du Zoundwéogo, région du Centre-Sud, a mené des investigations qui ont permis de découvrir et saisir une importante quantité de carburant (gasoil).

En effet, tout est parti d’une dénonciation anonyme via le numéro vert de la Police Nationale, suite à laquelle les enquêteurs ont réussi, grâce à la collaboration des populations, à démanteler le réseau de présumés contrebandiers.

Il est à noter qu’au total, ce sont 198 bidons de 25 litres, 19 barriques de 250 litres, 11 barriques de 209 litres, 01 poly tank de 850 litres, soit près de 12.700 litres de gasoil d’une valeur de plus de 9.000.000 FCFA qui ont été saisis.

La Police Nationale remercie encore une fois les citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les invite par ailleurs à plus de vigilance autour d’eux et à continuer la dynamique de dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

𝐋𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬 !

Source : Police Nationale

