Lutte contre le terrorisme : 2 069 policiers prêts à porter le coup de grâce à l’ennemi

publicite

La 54ᵉ promotion de l’École nationale de police, baptisée « DIMMEH SUUDU BAABA » en langue officielle fulfuldé , qui veut dire « Espoir de la Patrie », a officiellement effectué sa sortie ce vendredi 28 mars 2025 à Ouagadougou. La cérémonie du port des galons, marquant la fin de leur formation, a été présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

La suite après cette publicité

Initialement composée de 2 074 élèves, cette promotion compte finalement 2 069 policiers venus de toutes les régions du Burkina Faso. Parmi eux, 1 997 sous-officiers de la Police nationale, recrutés via le concours direct, ainsi que 72 policiers municipaux à savoir 4 inspecteurs, 8 contrôleurs, 17 assistants et 43 agents, issus des concours directs et professionnels de la Police municipale.

Après une formation intense, ces nouveaux policiers ont officiellement quitté les rangs de « la vieille dame de Gounghin (ndlr, École nationale de police (ENP) » et attendent leurs futures affectations.

Le délégué général des élèves de la 54ᵉ promotion, le Sous-officier Cheick Hamed Isaac Baguian, dit avoir reçu, avec ses camarades, les connaissances et compétences nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à la Police. Toutefois, il a formulé quelques doléances pour une meilleure formation des stagiaires de l’ENP. « Une dotation supplémentaire en tenues, la construction de salles ou d’amphithéâtres et la mise en place de logements et d’infrastructures d’assainissement », a-t-il cité.

Pour le Commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, ministre en charge de la Sécurité, cette cérémonie marque le début de la carrière professionnelle des élèves sortis. « Le peuple compte énormément sur vous pour parachever, avec vos aînés, les actions de reconquête du territoire national en cours depuis quelques années…

Il y aura des joies et des peines, des doutes, des inquiétudes, voire du stress sur votre chemin, mais ne baissez jamais les bras… Avancez malgré le doute, pleurez en silence, mais ne déposez jamais votre arme, tant que l’heure de la victoire finale n’aura pas retenti pour le bonheur du peuple burkinabè. Battez-vous et redonnez plus d’éclat au sourire de nos populations… », a-t-il exhorté la promotion.

‘’DIMMEH SUUDU BAABA’’, « Espoir de la Patrie » en langue officielle fulfuldé, est le nom que le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, président de la cérémonie, a attribué à cette 54ᵉ promotion avant de déclarer ses membres dignes de porter leurs galons.

« Le message que nous avons à l’endroit de cette promotion est résumé dans le nom qu’elle porte. Ce nom symbolise tout l’espoir placé par les citoyens burkinabè, par le peuple dans son ensemble, mais aussi par les plus hautes autorités, à chacun des agents de cette promotion », a-t-il indiqué.

Le ministre en charge de la sécurité a par ailleurs fait savoir qu’instructions ont déjà été données afin qu’un effectif de 1 500 sous-officiers de police de cette 54e promotion, déjà outillés lors de la formation initiale pour être employés dans les unités d’intervention, reçoivent une formation complémentaire spéciale au Centre national d’entraînement commando (CNEC) de Pô en vue d’une meilleure mise en conditionnement opérationnel pour plus d’efficacité sur le terrain. En marge de la cérémonie, les autorités présentes ont mis un plant en terre.

La 54ᵉ promotion « DIMMEH SUUDU BAABA » a intégré l’École nationale de police le 22 février 2024. Elle a choisi pour parrain le Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, en charge de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques, pour le dynamisme dont il fait preuve, notamment en arpentant champs et vallées.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite