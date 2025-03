16e promotion ENSOA : 665 Sergents renforcent les rangs de l’armée 

publicite

Le vendredi 28 mars 2025, l’École Nationale de Sous-Officiers d’Active (ENSOA) de Kamboinsé a livré la 16e promotion des élèves Sous-Officiers d’Active baptisée « Bigakaaba » les « Sauveurs » en Gourmanché. Cette promotion, forte de 665 élèves, dont 52 femmes, a achevé un cycle de formation de 14 mois, une durée adaptée au contexte sécuritaire actuel.

La 16e promotion 16e promotion des élèves Sous-Officiers d’Active se distingue par sa diversité, accueillant 17 élèves provenant de six pays amis dont la Centrafrique, le Mali, le Tchad, le Togo, le Sénégal et le Niger. Âgés de 20 à 30 ans, ces stagiaires, ayant au minimum le baccalauréat, ont suivi un programme rigoureux, alternant cours théoriques, stages pratiques, évaluations et rallyes.

Le commandant de l’École Nationale de Sous-Officiers d’Active (ENSOA), le chef de bataillon Aly Bikienga, a souligné la rigueur de la formation et les défis rencontrés. Cette formation intense a été menée avec détermination, mais non sans difficultés. Il a notamment évoqué le manque de ressources et de personnel, tout en rendant hommage aux cinq élèves décédés au cours de cette période.

Comme difficultés majeures, « il s’agit entre autres de l’insuffisance des infrastructures, notamment en matière de salles de cours, de dortoirs, de réfectoires et de places de projets, l’insuffisance des moyens roulants pour soutenir les activités de la formation, l’insuffisance des moyens lourds pour conduire des stages capitaux, comme l’ISTC, le stage commando, le stage de nuit, le stage de moniteur de mise en œuvre des explosifs, l’insuffisance du personnel d’encadrement pour former les stagiaires, et l’absence d’ajustement du budget de l’école malgré l’augmentation des effectifs », a-t-il égrené.

Le délégué de la 16e promotion a exprimé la gratitude des élèves envers leurs formateurs et leur détermination à servir leur pays. « Nous n’avons pas choisi ce métier par hasard, nous avons choisi de servir notre nation, de protéger nos familles, nos communautés et nos libertés », a-t-il fait entendre Nindja Kohoum.

Djeneba Sombié, major de la promotion, a affirmé la préparation de ses camarades, hommes et femmes, à renforcer leurs armées respectives. « Je peux vous rassurer que mes camarades et moi sommes prêts à assurer et à renforcer nos armées respectives afin de faire régner la paix et la quiétude dans nos différents pays », a-t-elle lancé.

Le chef d’État-Major de l’armée de terre, Hamed Hermann Rouamba, a insisté sur la responsabilité des sous-officiers en tant que chefs de terrain et a appelé à leur exemplarité. « Le rôle des cadres est un honneur, mais c’est toute une responsabilité. Le métier des cadres est un engagement total respectueux de la nation », a-t-il rappelé.

Le ministre d’État en charge de la Défense, le général de brigade Célestin Simporé, a salué l’engagement des jeunes sergents et leur contribution à la lutte contre le terrorisme. « Nous n’avons aucun doute que ces jeunes qui viennent de sortir ont l’engagement qu’il faut et la détermination pour en découdre avec l’ennemi », a-t-il déclaré.

Cette cérémonie a se tient au moment où l’ENSOA célébre son 20e anniversaire, un moment pour évaluer le chemin parcouru et envisager l’avenir.

Akim KY

Djamila WOMBO (Stagiaire)

Burkina 24

