20e anniversaire de l’ENSOA : Solidarité et reconnaissance au cœur des célébrations à Kamboinsé

L’École Nationale de Sous-Officiers d’Active (ENSOA) célèbre son 20e anniversaire avec une journée des anciens, placée sous le signe de la solidarité et de la reconnaissance envers la communauté locale. Les anciens élèves et les cadres de l’école se sont mobilisés pour offrir un forage et des vivres aux populations et aux personnes déplacées internes (PDI) à Kamboinsé, témoignant ainsi de leur engagement envers ceux qui les ont accueillis.

L’École Nationale de Sous-Officiers d’Active (ENSOA) célèbre son 20e anniversaire du 17 au 28 mars 2025 à Ouagadougou. La journée du jeudi 27 mars 2025, baptisée « journée des anciens », a débuté par un match de gala entre anciens et jeunes sous-officiers, suivi de l’inauguration de la stèle du lieu PC/ENSOA au sein de l’école à Kamboinsé.

Un premier don de vivres a été remis aux blessés, aux veuves et aux orphelins, en hommage aux familles touchées par le conflit. Puis, un forage et des vivres ont été offerts aux populations et aux PDI de Kamboinsé, répondant ainsi à un besoin essentiel.

Le Colonel Hamed Hermann Rouamba Chef d’état-major de l’armée de terre, a expliqué le contexte de ces actions. « Nous sommes dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de l’ENSOA, et on a bien voulu associer à cette célébration les activités civiles et militaires à travers des actes de solidarité à l’intention des populations qui vivent à Kamboinsé.

Il y a une longue histoire de cohabitation, pour nous, c’est une manière de traduire notre reconnaissance à la population de Kamboinsé. Nous sommes avec elle, nous nous engageons en tout cas à contribuer à alléger certaines souffrances, et contribuer également au bonheur des populations », a-t-il indiqué.

Les familles des victimes de guerre, ont salué l’action des anciens et cadres de l’école qui se rappellent de leurs camarades. « Je suis là au nom de tous les parents qui sont dans la même situation que moi pour remercier les donateurs et donner toutes nos bénédictions.

Vraiment, on accueille ça avec une grande joie. Parce qu’on ne savait pas qu’on se rappelait toujours de nos enfants. Ça nous fait chaud au cœur. On est très contents de ça », a témoigné Napon Issouf, père d’un soldat disparu.

Le Général de Brigade Simporé Barthélémy, parrain de la célébration et premier chef de corps de l’ENSOA, a rappelé le rôle crucial de l’école dans la formation des sous-officiers. « L’ENSOA a beaucoup progressé. La toute première promotion était d’un effectif de 32 élèves.

Aujourd’hui, ils sont à plus de 1000. Vous comprenez que c’est le contexte qui l’oblige. Il faut recruter, il faut former pour alimenter les unités qui se battent sur le terrain. C’est l’occasion pour cette célébration aussi de penser justement à l’adaptation continue de cette école au contexte, faire en sorte que l’école puisse réellement jouer sa mission de former les cadres, notamment les cadres sous-officiers, pour les besoins des Forces armées nationales », a-t-il souligné.

Le chef de bataillon Aly Bikienga, commandant de l’ENSOA, a précisé que l’ENSOA (École Nationale des Sous-Officiers d’Active) au Burkina Faso forme les cadres de proximité militaires depuis 2005. Elle offre des formations initiales, qualifiantes et de perfectionnement pour divers grades. Environ 3 000 sous-officiers d’active et 9 000 en formation continue ont été formés. Depuis 2014, elle accueille des élèves de pays africains amis.

Akim KY

Burkina 24

