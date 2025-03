Insuffisance rénale au Burkina Faso | « Mon rein, mon combat » : Didier Kaboré écrit sur le parcours de la maladie de sa femme

publicite

Le paysage littéraire burkinabè s’enrichit de jour en jour. Le jeudi 27 mars 2025, le peagiste Didier Kaboré a fait son entrée dans la grande famille des écrivains du Burkina Faso avec son ouvrage autobiographique «Mon rein, mon combat : De la dialyse à la transplantation rénale, le couple Kaboré témoigne ».

À travers ce récit, Didier Kaboré met à la disposition du public, une histoire vraie dont il est le premier concerné. Car le personnage principal de son ouvrage c’est son épouse Delphine Kaboré qui est atteinte de la maladie rénale. Dans son ouvrage, l’écrivain revient sur le parcours de la maladie de sa femme, l’insuffisance rénale aiguë, l’insuffisance rénale phase terminale, la dialyse et la transplantation rénale.

«Nous avons traversé une situation très difficile et nous continuons à la traverser. Je pense que c’est une expérience et nous pensons que cette expérience difficile peut être écrite et alimentée. C’est pour cela que nous avons décidé d’écrire tout notre parcours et d’amener les malades à être courageux et avoir l’espoir », a expliqué Didier Kaboré.

Dans son livre, Didier Kaboré a décrit ce qui se passe pendant la phase de la dialyse. Dans son livre, Didier Kaboré a décrit ce qui se passe pendant la phase de la dialyse. Et il conseille aussi que la solution ne consiste pas seulement à aller faire la transplantation rénale. «Il y a un autre combat qui est là, qui est celui du maintien du greffon», a-t-il dit.

Il a relevé qu’il a écrit ce livre pour également inviter les Burkinabè à faire preuve de solidarité envers les personnes qui souffrent de la maladie rénale.« Au niveau du donneur de reins, je vous assure que je suis allé moi-même voir le docteur pour lui dire que je veux être le premier donneur de reins. Mais le médecin a refusé. Il m’a dit de voir la belle famille», a-t-il complété.

Aux malades, l’auteur les exhorte à rester courageux et à garder espoir. Et à ceux qui sont en bonne santé, il les invite à se faire dépister. «Je dis souvent que nous avons l’habitude d’aller réviser nos engins, nos voitures, nos motos en n’oubliant soi-même. C’est pour quoi, j’invite les gens à aller faire le dépistage comme nous partons réviser nos motos et nos voitures », a-t-il conseillé.

Tous les frères et sœurs de son épouse s’étaient portés volontairement pour donner un de leurs reins à leur sœur, à en croire Didier. Finalement c’est le petit frère de son épouse, Anselme Damiba qui a pu donner, un de ses reins à sa sœur il y a 7 ans de cela. «C’était pour moi, une manière de témoigner mon amour envers ma grande sœur. C’était également un défi pour moi de sauver une vie», a-t-il déclaré.

Il a confié qu’il n’a eu aucune peur de faire ce geste, car il tenait vraiment à le faire parce que sa grande sœur souffrait tellement. «Ça fait déjà 7 ans si on ne vous dit pas est-ce que vous allez savoir que j’ai donné un rein?», a-t-il ajouté.

Le ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, présent à cette dédicace a assuré que cet ouvrage vient à point nommé afin de sensibiliser davantage les populations sur la réalité de la maladie rénale et sur la «nécessité impérieuse » qu’il y a à être solidaires avec les personnes qui en souffrent.

«Je voudrais véritablement féliciter l’auteur pour cet ouvrage, et l’assurer de ce que c’est un ouvrage qui sera diffusé au sein et au-delà du système de santé pour que la maladie rénale puisse reculer», a-t-il promis.

Par ailleurs, le ministre de la santé a indiqué que le gouvernement est engagé à faire en sorte que la prise en charge de la maladie rénale soit globale. «C’est pour cela que la transplantation rénale est dans le tuyau. Nous avons été instruits par le Chef de l’État pour faire en sorte que la transplantation soit enfin disponible au Burkina. Et nous avons déjà des équipes multidisciplinaires qui ont renforcé leurs capacités plaise à Dieu courant 2025, nous aurons enfin la première transplantation rénale dans notre pays », a-t-il annoncé.

En rappel, le livre est disponible à Ouagadougou au niveau des librairies Mercury et Jeunesse Afrique et à Bobo-Dioulasso à la librairie Balayira au prix unitaire de 4000 FCFA.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBÉOGO (Stagiaire)

Burkina 24

