Accueil triomphal des héros de retour du front : Vers une tradition, selon le DGA de la Police nationale

Après avoir croisé le fer et battu l’ennemi à Yamba, dans la région de l’Est, l’unité 3 du Groupement d’unités mobiles d’intervention (GUMI 3) de la Police nationale a été accueillie par la hiérarchie policière, ce vendredi 7 mars 2025, au grand rond-point de la voie de contournement de Loumbila, à une dizaine de kilomètres de Ouagadougou.

A motos, en véhicules, plusieurs éléments de l’unité 3 du Groupement d’unités mobiles d’intervention (GUMI 3) de la Police nationale, de retour du front, dans l’Est du Burkina Faso, ont été accueillis à une dizaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou et ont été accompagnés à leur base, dans un quartier de Ouagadougou.

A la tête de la délégation d’accueil, le Commissaire divisionnaire Boswinde Sankara, Directeur général adjoint (DGA) de la Police nationale. Il leur a d’emblée souhaité la bienvenue et leur a ensuite exprimé ses vives félicitations.

« Nous félicitons nos braves combattants pour leur résilience. Vraiment ce combat n’est pas simple, ils ont lutté pendant des mois, et ils sont de retour parmi nous », a-t-il déclaré.

Boswinde Sankara a aussi exprimé toute sa satisfaction quant à la mission confiée au groupement. « Donc nous sommes fiers d’eux et la hiérarchie leur montre toute sa satisfaction par rapport au travail qu’ils ont accompli sur le terrain là-bas », a-t-il indiqué.

Foi du Directeur général adjoint de la Police nationale, cette tradition d’accueillir nos héros du retour du front sera instaurée. « C’est une tradition que nous allons instaurer et chaque fois que nous pourrons, parce que c’est Dieu qui peut tout ; Inch’Allah, nous allons les accueillir tous de cette manière », a-t-il laissé entendre.

Le Commissaire Sankara a en outre fait savoir que l’unité a fait 4 mois au front, leur mission étant de stabiliser la zone. « Ils ont fait 04 mois environ. Leur mission, c’était vraiment de stabiliser la zone, c’est-à-dire faire en sorte que les ennemis qui écumaient la zone de Yamba soient neutralisés, que la zone soit habitable ; et accompagner la population pour sa réinstallation », a-t-il dit.

Le N°2 de la Police nationale a en outre saisi l’occasion qui lui est offerte pour aussi féliciter et encourager les autres unités qui sont sur le terrain et qui combattent jour et nuit pour que la paix revienne au Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Djamila WOMBO (Stagiaire)

Burkina 24

