Défense et sécurité : Des performances encourageantes pour le Burkina Faso en 2024

La revue annuelle 2024 du Cadre Sectoriel de Dialogue-Défense sécurité (CSD-DS) a eu lieu ce vendredi 07 mars 2025 au ministère de la défense et des anciens combattants, sous l’égide du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Une occasion pour les parties prenantes de dresser le bilan de l’année écoulée, de programmer les activités de l’année en cours et de s’orienter vers des perspectives.

“Il y a une forte amélioration de la situation sécuritaire à toute évaluation du ministère de la Défense, le taux maîtrise de notre territoire est donné et vous remarquerez qu’on a quitté un taux faible à un taux très élevé qui est autour de 71 %”, a indiqué le ministre en charge de la sécurité à l’issue de la cérémonie de lancement de la revue annuelle 2024 du Cadre Sectoriel de Dialogue-Défense sécurité (CSD-DS).

Il renchérit. En effet, le cadre de Sectoriel de Dialogue-Défense et sécurité (CSD-DS) est un cadre statutaire qui a pour objectif d’évaluer les performances (du secteur d’activité de la défense et de la sécurité) des années n moins un (n-1) de programmer les activités de l’année n et dégager les perspectives de l’année n plus un (n+1). C’est ce qu’a expliqué le ministre en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana.

De façon spécifique, a-t-il étayé, il s’agira d’évaluer la performance du secteur Défense et Sécurité de l’année 2024, faire la programmation de l’année 2025, et dégager les perspectives de l’année 2026.

En rappel, le CSD-DS a été mis en place en vue de suivre et d’évaluer la contribution du secteur défense et sécurité, à l’atteinte des objectifs de la politique nationale de développement (PND).

Il constitue, par conséquent, un cadre de dialogue entre les représentants de tous les acteurs impliqués dans le renforcement de la gouvernance administrative notamment dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

A ce propos, le ministre Mahamadou Sana a fait savoir que pour l’année 2024, des taux très satisfaisants ont été enregistrés. A l’en croire, “nous avons pu atteindre un taux d’exécution physique de 94 % et une exécution financière de 75 %.

Comparativement, l’année dernière, à la même période, nous étions à un taux d’exécution physique de 86 % et un taux d’exécution financière de 56 %”. “C’est donc une performance très satisfaisante étant donné qu’on a fait un bon, mais c’est aussi une invite à maintenir la dynamique” se félicite Mahamadou Sana.

Il a terminé en faisant savoir que la présente revue sera le tremplin pour l’examen de la contribution du secteur d’activité de la Défense et de la Sécurité à l’élaboration de la politique nationale de développement 2026-2030, le PNDES s’acheminant vers son échéance qui est 2025.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

