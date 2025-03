Cinéma au Burkina Faso : La troisième édition de la nuit des cinéastes tient son pari

publicite

Les techniciens du cinéma et de l’audiovisuel du Burkina Faso ont été magnifiés le jeudi 6 mars 2025. Meilleure lumière, meilleur réalisateur, meilleure image, meilleur son, meilleur scénario, meilleur montage ont été, entre autres, les différents prix décernés au cours de la troisième édition de cette nuit dénommée « Nuit du cinéaste ».

La suite après cette publicité

Les acteurs derrière la caméra sont ces personnes qui contribuent au rayonnement des œuvres du 7ème art. Pour mettre en lumière ces maîtres du cinéma, se tient depuis maintenant 3 ans, une nuit de récompense dénommée la « nuit du cinéaste ». Sa 3ème édition a tenu son pari le jeudi 6 mars 2025 à Ouagadougou.

L’objectif de cette nuit, selon le promoteur Amado Bandé, est de dérouler aussi le tapis rouge pour ces acteurs tant méconnus mais essentiels dans la réussite d’une œuvre cinématographique. « Ce festival qui met en lumière les techniciens du cinéma est parti d’un simple constat que nous voyons le travail que ces acteurs abattent et malheureusement il y a peu d’événement qui les mettent en lumière.

On s’est dit pourquoi ne pas créer cet événement pour les valoriser justement. Ici ce n’est pas seulement eux, mais touts les différents corps du cinéma. Mais nous sommes beaucoup plus focalisés sur les techniciens », a expliqué le promoteur.

Pour une troisième édition, c’est une réussite selon M. Bandé. Cependant il entend dans l’avenir ratisser plus large dans ce secteur. « On a fait encore un pas en avant. Nous sommes satisfaits de l’édition, au regard de ce que nous avons déjà fait. Les techniciens méritent d’être primé. Pour le moment nous parlons d’eux, mais dans l’avenir on prévoit toucher tous les autres corps du métier. Nous visons encore la perfection, nous visons à améliorer beaucoup de choses », a-t-il ajouté.

Au total 6 trophées ont été décernés aux techniciens et deux trophées espoirs. Les lauréats se sont dit honorés pour cette reconnaissance. Avec le film « Djugu, le mal de l’ombre », Oumar Dagnon est reparti avec le trophée du meilleur réalisateur de l’édition.

À l’écouter, « c’est toujours un réel plaisir d’avoir un trophée pour le travail qu’on a abattu. Je penses que c’est une sorte de reconnaissance. C’est une surprise pour nous. C’est vrai qu’on était en lice mais on ne savait pas qu’on allait répartir avec trois trophées. Ce film a déjà 7 trophées, mais c’est un réel plaisir d’être reconnu sur le sol burkinabè. Cela veut dire que les gens nous suivent ».

Pour cette édition les acteurs du film Katanga, la danse des scorpions, l’Etalon d’Or de Yennenga du FESPACO 2025 ont été magnifiés à travers un présent. L’activité est organisée par l’association des techniciens du cinéma du Burkina Faso et l’association nouvel horizon.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite