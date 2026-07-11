Mines, sécurité, diplomatie : Comment le Mali redessine son avenir

Aux frontières du Burkina Faso, le Mali affiche également une dynamique de refondation sans précédent, portée par une volonté de souveraineté nationale et de développement endogène. Sous l’impulsion des autorités, le pays multiplie les réformes structurelles et les succès opérationnels pour garantir un avenir prospère à ses citoyens.

La souveraineté économique au cœur du développement

Le secteur minier est le fer de lance de cette métamorphose. Sous le slogan « Que l’or brille pour les Maliens », le Mali a adopté un nouveau Code minier permettant à l’État et aux investisseurs nationaux de détenir jusqu’à 35 % des projets.

Ces réformes ont déjà permis de recouvrer 760 milliards de francs CFA. En 2026, cette gestion rigoureuse a favorisé la redistribution de 18,4 milliards de francs CFA à 819 communes pour financer des infrastructures de santé et d’éducation.

Le pays diversifie également sa production avec le lithium de Goulamina et Bougouni, visant la place de premier producteur africain.

Sécurité et logistique : Les piliers de la stabilité

Le développement malien s’appuie sur une montée en puissance des Forces Armées Maliennes (FAMa) et leurs partenaires. Le 10 juillet 2026, l’arrivée à Bamako d’un convoi massif de plus de 900 camions-citernes sous escorte militaire a illustré la capacité de l’État à sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays.

Simultanément, des opérations aéroterrestres d’envergure, notamment dans la zone d’Anéfis, ont permis de neutraliser une centaine de terroristes et de sécuriser des axes logistiques vitaux.

Une diplomatie de coopération retrouvée

Sur la scène régionale, le Mali consolide ses relations. La décision de rouvrir l’espace aérien aux vols en provenance d’Algérie et le retour de l’ambassadeur malien à Alger marquent une étape clé dans la redynamisation de la coopération diplomatique.

Entre création de nouvelles structures minières comme la SOREM et projets industriels majeurs, le Mali démontre une résilience et une ambition qui confirment que, chez notre voisin, le progrès est également en marche, tout comme dans l’ensemble des autres pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).