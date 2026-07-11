Allemagne : La nouvelle prouesse de Francis Kéré fait sensation avec une crèche de cinq étages

L’architecte burkinabè de renommée internationale Diébédo Francis Kéré continue d’imprimer sa marque sur l’architecture mondiale. Son cabinet, Kéré Architecture, a réalisé une nouvelle infrastructure innovante sur le campus de l’Université technique de Munich (TUM), en Allemagne. Il s’agit d’une crèche de cinq étages conçue comme une véritable « aire de jeux verticale ».

Baptisé Kinderoase an der TUM, l’établissement a été pensé pour accompagner les jeunes chercheurs, enseignants et personnels de l’université, notamment les femmes, dans la conciliation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Édifiée sur une superficie d’environ 1 540 m², la structure accueille des espaces administratifs, des salles dédiées à la petite enfance, des aires de jeux, des espaces communs ainsi qu’une terrasse aménagée sur le toit. L’ensemble est relié par un escalier circulaire baigné de lumière naturelle et agrémenté de plusieurs toboggans intérieurs, faisant du déplacement une expérience ludique pour les enfants.

« Le jeu est au cœur de ce projet. Ce bâtiment est un lieu de mouvement, de jeu et d’aventure », a expliqué Diébédo Francis Kéré, cité par le magazine spécialisé Dezeen. Selon lui, l’objectif était de créer un environnement où les enfants peuvent courir, explorer et évoluer librement dans un cadre stimulant.

Construite à l’emplacement d’un ancien parking, entre le campus principal et la cafétéria de l’université, la crèche répond également à des contraintes urbaines. Afin de protéger les salles d’apprentissage des nuisances sonores provenant de la rue, les espaces de jeux ont été positionnés à l’avant du bâtiment pour servir de barrière acoustique.

Le bâtiment se distingue aussi par son architecture durable. Réalisé principalement en bois, il est habillé d’une façade en acier Corten aux lignes contemporaines. La structure en bois, laissée apparente à l’intérieur, favorise un environnement chaleureux, lumineux et naturellement ventilé.

« Le bois offre une sensation de chaleur, réfléchit bien la lumière et favorise une ventilation naturelle. Ces qualités créent un espace généreux et agréable pour les enfants », a souligné l’architecte.

Au sommet de l’édifice, une terrasse baptisée Himmelswiese (prairie dans le ciel ) complète les espaces de loisirs et offre une vue panoramique sur la ville de Munich.

Conçu en collaboration avec le cabinet autrichien HK Architekten, le projet illustre l’approche architecturale de Francis Kéré, qui allie innovation, fonctionnalité, durabilité et bien-être des usagers.

Déjà récompensé par plusieurs distinctions internationales, dont le prestigieux Prix Pritzker en 2022, l’architecte burkinabè confirme, à travers cette nouvelle réalisation, son engagement en faveur d’une architecture au service de l’humain.