Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto WELHY du Vendredi 10 Juillet 2026

Vendredi 10 Juillet 2026 Résultats du Tirage –

Tirage N° 2026/082

6 – 80 – 49 – 71 – 56 Les numéros gagnants sont :

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